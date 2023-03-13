Вирішиться кілька проблем: в АРМА шукають керівників для арештованих санаторіїв

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про конкурсний відбір керівників для 15 арештованих готельно-санаторних комплексів у різних регіонах України.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Це санаторії в Закарпатті, Моршині, Хмільнику, Миргороді, Дніпрі, Одесі, дитячий оздоровчий комплекс на Тернопільщині, а також готелі у Києві й Харкові, повідомляє пресслужба АРМА.

Новий керівник повинен буде виділити частину комплексу під жило ВПО, а також приймати на реабілітацію військових.

Такий підхід вирішує одразу дві проблеми. Він дозволить зберігати арештоване майно у задовільному стані, а також надасть прихисток громадянам, які постраждали під час війни.

У АРМА зауважують, що взяти участь конкурсі можуть і приватні, і державні або комунальні підприємства, які займаються господарською діяльністю за відповідним профілем.

У агентстві вже намагалися реалізувати таку ініціативу, але кількаразове скасування арештів на відповідну нерухомість не дозволяло її втілити. Цього разу АРМА сподівається на стабільне управління.

Також нещодавно АРМА оголосило конкурсний відбір управителя для арештованих активів виробника мінеральних вод IDS Ukraine.