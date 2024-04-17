Сладости Bob Snail вошли в меню на борту Qatar Airways

Украинский производитель фруктовых сладостей Bob Snail объявил о начале сотрудничества с Qatar Airways, одной из ведущих авиакомпаний мира. Теперь их продукция станет частью детского меню, доступного пассажирам авиакомпании при бронировании билетов.

Об этом компания сообщила на своей странице в Linkedin.

"Bob Snail популярны даже в небе! Слышали ли вы о сотрудничестве Bob Snail и одной из ведущих авиакомпаний мира Qatar Airways? Позвольте ввести вас в курс дела!" – говорится в сообщении компании Bob Snail.

Отмечается, что фруктовые полоски Bob Snail стали частью меню, доступного при бронировании билета.

"Без добавления сахара, консервантов и красителей – юные путешественники смогут перекусить вкусно и полезно", – сообщили в компании.

"Мы в восторге от этого фантастического сотрудничества и с нетерпением ждем покорения новых высот", - подытожили в компании.

Справка

Bob Snail – украинский производитель натуральных фруктово-ягодных конфет в виде пастилы, мармелада, фруктового пюре. Продукция производится без добавления сахара, консервантов, красителей, глютена.

Qatar Airways – одна из ведущих авиакомпаний мира, базирующаяся в Дохе, Катар. Авиакомпания обслуживает более 200 направлений в 160 странах мира. Qatar Airways неоднократно признавалась одной из самых лучших авиакомпаний мира.