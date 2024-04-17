Солодощі Bob Snail увійшли в бортове меню Qatar Airways

Український виробник фруктових солодощів Bob Snail оголосив про початок співпраці з Qatar Airways, однією з провідних авіакомпаній світу. Відтепер їхня продукція стане частиною дитячого меню, доступного пасажирам авіакомпанії під час бронювання квитків.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Linkedin.

"Bob Snail популярні навіть у небі! Чи чули ви про співпрацю Bob Snail та однієї з провідних авіакомпаній світу Qatar Airways? Дозвольте ввести вас у курс справи!" – йдеться в дописі компанії Bob Snail.

Зазначається, що фруктові смужки Bob Snail стали частиною меню, доступного при бронюванні квитка.

"Без додавання цукру, консервантів та барвників – юні мандрівники зможуть перекусити смачно і корисно", - повідомили у компанії.

"Ми в захваті від цієї фантастичної співпраці та з нетерпінням чекаємо на підкорення нових висот", – підсумували у компанії.

Довідка

Bob Snail – український виробник натуральних фруктово-ягідних цукерок у вигляді пастили, мармеладу, фруктового пюре. Продукція виготовляється без додавання цукру, консервантів, барвників, глютену.

Qatar Airways – одна з провідних авіакомпаній світу, що базується в Досі, Катар. Авіакомпанія обслуговує понад 200 напрямків у 160 країнах світу. Qatar Airways неодноразово визнавалась однією з найкращих авіакомпаній світу.