Сорос решил передать контроль над финансовой империей сыну

Миллиардер Джордж Сорос передает сыну Алексу контроль над своей финансовой империей, которая оценивается в 25 млрд долларов. Об этом пишет Reuters.

Как рассказал 92-летний Сорос в интервью The Wall Street Journal, ранее он не хотел, чтобы его фонды "Открытое общество" (Open Society Foundations; OSF) перешли к одному из его пяти детей. Однако говоря о своем решении передать фонды и остальную часть своей империи 37-летнему сыну, Сорос-старший сказал: "Он это заслужил".

В свою очередь Алекс Сорос отметил, что он "более политический", чем его отец, и что он планирует продолжать жертвовать семейные деньги "левым" политикам в США.

Он планирует расширить приоритеты Open Society Foundations, включив в них право голоса, право на аборт и гендерное равенство.

"Как бы я не хотел вывести деньги из политики, пока это делает другая сторона, нам тоже придется это делать", – высказался он.

Совет OSF избрал Алекса Сороса в качестве главы в декабре 2022 года, и сейчас он руководит политической деятельностью как президент комитета политических действий Сороса.

OSF направляет около 1,5 млрд долларов в год группам, которые поддерживают права человека по всему миру и помогают строить демократии.