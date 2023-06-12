Сорос вирішив передати контроль над фінансовою імперією сину

Мільярдер Джордж Сорос передає сину Алексу контроль над своєю фінансовою імперією, яка оцінюється в 25 млрд доларів. Про це пише Reuters.

Як розповів 92-річний Сорос в інтервʼю The Wall Street Journal, раніше він не хотів, щоб його фонди "Відкрите суспільство" (Open Society Foundations; OSF) перейшли до одного з його п’яти дітей. Однак говорячи про своє рішення передати фонди й решту своєї імперії 37-річному сину, Сорос-старший сказав: "Він це заслужив".

Своєю чергою Алекс Сорос зазначив, що він "більш політичний", ніж його батько, і що він планує продовжувати жертвувати сімейні гроші "лівим" політикам у США.

Також він планує розширити пріоритети Open Society Foundations, включивши в них право голосу, право на аборт та гендерну рівність.

"Як би я не хотів вивести гроші з політики, поки це робить інша сторона, нам також доведеться це робити", – висловився він.

Рада OSF обрала Алекса Сороса в якості очільника в грудні 2022 року, й наразі він керує політичною діяльністю як президент комітету політичних дій Сороса.

OSF спрямовує близько 1,5 млрд доларів на рік групам, які підтримують права людини в усьому світі та допомагають будувати демократії.