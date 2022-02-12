Джордж Сорос купил акций производителя электромобилей Rivian на $2 млрд

Миллиардер Джордж Сорос стал владельцем акций электромобилей Rivian на $2 млрд. Soros Fund Management купил почти 20 млн акций компании. При этом его фонд сократил свою долю в Amazon и Alphabet.

Об этом сообщает Reuters.

В итоге Soros Fund Management теперь принадлежит около 20 млн акций Rivian. Пятой частью стартапа электрокаров владеет Amazon.

Отметим, Rivian разрабатывает электромобили, в сентябре 2021 года компания представила свой первый электропикап.

В ноябре 2021 цена бумаг Rivian превысила $179 за штуку, после чего стартап попал в тройку самых дорогих автокомпаний мира, уступая лишь брендам Tesla и Toyota. Но к началу 2022-го его акции заметно потеряли в цене — до $81.

Падение случилось после заявления Amazon, которая отказалась от эксклюзивного сотрудничества со стартапом. Сейчас бумаги и вовсе торгуются на уровне $59.

Любопытно, что Сорос также продал акции Amazon и Alphabet, при этом купил бумаги скандального производителя тренажеров Peloton на $13,3 млн.

На данный момент фонд Сороса управляет активами на $28 млрд. По оценке Bloomberg, личное состояние Сороса оценивается в $7,5 млрд.

Напомним, американская компания Tesla подала иск в суд против Rivian, работающего в сфере электротранспорта, из-за возможной утечки конфиденциальной информации. Tesla напрямую обвиняет Rivian и четырех своих бывших сотрудников в краже конфиденциальной информации.