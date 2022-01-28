25 самых щедрых американских филантропов передали на благотворительность $200 миллиардов за 2021 год

Рейтинг самых главных филантропов США, составленный американским Forbes, возглавили Уоррен Баффет, Билл и Мелинда Гейтс и Джордж Сорос. Из новичков в списке 25-ти самых щедрых миллионеров - Джефф Безос.

$169 млрд - такую сумму перечислили участники рейтинга за свою жизнь на филантропические проекты. В 2021 году пожертвования составили $200 млрд.

Самый крупный благотворитетый взнос в 4,1 млрд сделал в прошлом году лидер рейтинга Уоррен Баффет, владелец Berkshire Hathaway. Большая часть средств поступила в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, с которыми он партнерствует как филантроп многие годы. Деньги пошли на проекты в здравоохранении, в том числе на исследования Covid-19, а также на инициативы по преодолению бедности. Состояние Баффета оцениваеся в $115,6 млрд, а пожертвования за всю жизньв $46,1 млрд.

В сфере благотворительности Баффет известен еще и тем, что в 2010 году вместе с Биллом и Мелиндой Гейтс инициировал компанию «Клятвы дарения» (The Giving Pledge). Сам Баффет пообещал отдать на благотворительность 99% состояния. Примеру инициаторов последовали более 200 миллиардеров из 23 стран, пообещавших отдать на филантропические проекты не менее 50% своего капитала, среди них и украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

Вторую по величине сумму в $2,7 млрд в этом году передала на благотворительные проекты бывшая супруга Джеффа Безоса Маккензи Скотт (5 место в рейтинге). Средства получили 286 «высокоэффективных» проекта, такие как Children’s Defense Fund и Национальный совет некоммерческих организаций. А в декабре она написала в блоге, что провела еще один раунд пожертвований, но не сообщила на какую сумму. Состояние Маккензи Скотт оценивается в $53,5 млрд, пожертвования за всю жизнь - $8,61 млрд.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан. Фото: www.facebook.com/zuck

Среди наиболее крупных благотворительных взносов, которые были обещаны в 2021 году - $3,4 млрд. Такую сумму намерены пожертвовать генеральный директор Meta Platforms (ранее Facebook) Марк Цукерберг и его жена, Присцилла Чан, врач, на десятилетнюю инициативу на измерение и анализ биологических процессов в организме человека. Для этого они содадут институт передовой биомедицинской визуализации и центр в Гарварде по работе с искусственным интеллектом и машинным обучением. С 2015 года они уже перечислили $3 млрд на благотворительные и правозащитные проекты своей организации Chan Zuckerberg Initiative. Состояние Цукерберга оценивается в $112,8 млрд, пожертвования за всю жизнь в $3 млрд.

Из новых лиц, попавших в топ филантропов - соучредитель Facebook Дастин Московиц и его жена Кари Туна, а также Джефф Безос, который занялся филантропией с тех пор как ушел с поста генерального директора Amazon в июле и перчислил на благотворительность $1 млрд.

Конечно, ведя бизнес на рынках, которые находятся на подъеме, легче раздавать миллиарды, отмечают составители рейтинга. 25 филантропов в 2021 году стали на $150 млрд (на 18%) богаче, чем год назад. Их совокупный капитал составил $1,1 триллиона.

Семнадцать из них подписали «Клятву дарения» (The Giving Pledge), пообещав пожертвовать по крайней мере половину своего состояния на благотворительность в течение своей жизни или после смерти.

Пока что такой цели достигли только двое: Джордж Сорос (не подписывавший The Giving Pledge) и Чак Фини.

В апреле 2021 года Сорос (3 место в рейтинге) пообещал передать $500 млн небольшому колледжу свободных искусств, где учатся 2400 студентов. Всего же сумма его пожертвований составила $18,1 млрд. Состоянии Сороса оценивается в $8,6 млрд.

Бывший миллиардер, сооснователь сети розничных магазинов Duty Free Shoppers Чак Фини (6 место) осуществил идею, названную им «Отдавать при жизни». Сумма его пожертвований составляет $8 млрд, а состояние на сегодня оценивается в менее $2 млн.

Что же касается остальных самых щедрых американских филантропов, то почти две трети еще не отдали даже четверть своего богатства, отмечают авторы рейтинга. А это означает, что в ближайшие годы благотворительные организации продолжат получить немалые суммы пожертвований.