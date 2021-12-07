Бывшая жена Джефа Безоса признана самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes

В рейтинге самых влиятельных женщин по версии американского журнала Forbes впервые за 11 лет сменился лидер. Сложившая полномочия канцлера Ангела Меркель покинула список. А первое место занимает Маккензи Скотт – бывшая супруга основателя компании Amazon Джеффа Безоса, а также филантропка, писательница и третья самая богатая женщина мира. Украинок в рейтинге нет.

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных женщин планеты. В этом списке представительницы 30 стран и территорий, которые занимаются финансами, технологиями, политикой, спортом, благотворительностью и сферой культуры.

Рейтинг возглавила бывшая жена основателя Amazon и одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт. На первое место Forbes поставил ее за благотворительную деятельность. Она получила четверть акций Amazon Безоса в результате бракоразводного процесса. Ее капитал в настоящее время оценивается примерно в 60 млрд долларов.

До этого года лидер рейтинга самых влиятельных женщин мира не менялся с 2011 года, когда Ангела Меркель заняла первое место вместо на тот момент первой леди США Мишель Обамы. С тех пор Меркель, руководившая Германией больше 15 лет, бессменно возглавляла список 10 лет. В этом году она сложила полномочия канцлера и покинула рейтинг влиятельных женщин.

Второе место в рейтинге заняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной, первой чернокожей американкой и первой американкой азиатского происхождения, которая оказалась на этом посту.

Третье место журнал Forbes отдал главе Европейского центрального банка Кристине Лагард. Она первая женщина на этом посту, а также в свое время (2011 — 2019 годы) была первой женщиной в должности главы Международного валютного фонда.

Исполнительный директор компании General Motors и первая женщина на этом посту Мэри Барра на четвертом месте рейтинга. Весной 2020 года она сместила производственные линии GM, чтобы помочь Ventec Life Systems производить критически необходимые аппараты искусственной вентиляции легких.

Американская бизнесвумен и филантропка, соучредительница благотворительного фонда Мелинда Гейтс (и бывшая жена Билла Гейтса) на пятом месте рейтинга. Своей миссией она называет помощь людям вести здоровую и продуктивную жизнь, а также посвятила большую часть своей работы правам женщин и девочек.

В рейтинге этого года есть и дебютантка — новая президент Танзании Самия Сулуху Хасан, которая начала бороться в стране с коронавирусом, ведь ее предшественник вообще отрицал его существование.

В рейтинг также вошли телеведущая Опра Уинфри (23-е место), певицы Рианна (68-е) и Тэйлор Свифт (78-е), актриса и основатель продюсерской фирмы Hello Sunshine Риз Уизерспун (74-е), сооснователь сервиса генетического тестирования 23andMe и экс-супруга сооснователя Google Сергея Брина Анна Войжитски (90-е).

Королева Великобритании Елизавета II потеряла 24 позиции и опустилась на 70-е место из-за сокращения числа публичных выступлений и репутационных потерь на фоне скандалов в королевской семье, включая обвинения в расизме со стороны Меган Маркл, пишет американский Forbes.

Замыкает рейтинг бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, которая выступила в сенате США, обвинив соцсеть в том, что она сознательно манипулирует пользователями, распространяет дезинформацию, сеет вражду и подрывает демократические ценности США.

Украинок в рейтинге журнала Forbes нет.

Журнал Forbes также назвал главный тезис, который лежит в основе списка: недостаточно иметь деньги или власть, человек должен что-то делать со своим состоянием, голосом или платформой. В рейтинге этого года больше женщин, преуспевших в топ-менеджменте: среди 100 женщин списка 40 — руководительницы (наибольший показатель с 2015 года), которые контролируют рекордный доход в $3,3 триллиона.

Напомним, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes.