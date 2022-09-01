Соучредитель monobank запускает новый ИТ-сервис для бизнеса

Соучредитель monobank и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал запуск нового бизнес-проекта в Украине Navkolo, предоставляющего ИТ-сервисы для малого и среднего бизнеса.

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"Миссия Navkolo - предоставлять крутые ИТ-сервисы для малого и среднего бизнеса. Сегодня у нас есть два модуля - бухгалтерия и автоматизация торговли. Далее появятся другие сервисы для разных функций и сегментов", - отметил Дубилет.

По его словам, идея бизнеса появилась в начале войны, ведь подавляющее большинство украинских компаний до сих пор пользуются российским 1С и другими программами.

"Даже если не считать, что 1С — российское создание, украинский бизнес уже давно должен отказаться от этих ужасных программ 90-х годов. 1С — это долго, дорого, неудобно. Любой шаг требует привлечения программистов. Нет доступа со смартфона", - отметил Дубилет.

Он подчеркнул, что Navkolo планирует предоставлять украинскому МСБ действительно крутые сервисы по автоматизации.

"Navkolo - это экосистема. Мы не создаем сервисы самостоятельно, а очень тщательно отбираем продукты других украинских компаний и интегрируем их, начинаем развивать вместе. Когда какой-то сервис интегрирован в Navkolo, это значит, что он прошел нашу проверку на функциональность, перспективы развития и тому подобное", - отметил Дубилет.

По его словам, все сервисы Navkolo имеют единую простую регистрацию, качественную и радушную службу поддержки (телефон и чат), удобное взаимодействие с государственными органами и между собой, совместный биллинг.

Сейчас запускаются два модуля:

- Navkolo.Бухгалтерия. Реализация, приобретение, внеоборотные активы. Зарплата и персонал. Налоги, отчетность. Запасы и создание. Касса и банк. Интеграция с клиент-банком. ВЭД, импорт-экспорт. Партнер - Bookkeeper.

- Navkolo. Торговля. Складской учет. Работа по ценам. Расчеты с клиентами и поставщиками. Подключение оборудования. Кадровый учёт. CRM. Ведение расходов. Подробная аналитика. Партнер - DNTrade.

Дубилет также пригласил всех предпринимателей попробовать Navkolo. Он также пообещал, что для бета-тестировщиков первый месяц пользования сервисом будет бесплатным, а на следующий год они получат скидку 50%.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет объявил о запуске его командой проекта по отслеживанию всех бизнес-связей России во всех отраслях с целью добиться в дальнейшем их блокировки.