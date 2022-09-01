Співзасновник monobank запускає новий ІТ-сервіс для бізнесу

Співзасновник monobank та колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував запуск нового бізнес-проєкту в Україні Navkolo, який надаватиме ІТ-сервіси для малого та середнього бізнесу.

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"Місія Navkolo — надавати круті ІТ-сервіси для малого та середнього бізнесу. Сьогодні в нас є два модулі — бухгалтерія та автоматизація торгівлі. Далі з’являться інші сервіси для різних функцій та сегментів", - зазначив Дубілет.

За його словами, ідея бізнесу з’явилась на початку війни, адже переважна більшість українських компаній досі користується російським 1С та іншими програмами.

"Навіть якщо не брати до уваги, що 1С — російське створіння, український бізнес вже давно мав би відмовитись від цих жахливих програм 90-х років. 1С — це довго, дорого, незручно. Будь-який крок потребує залучення програмістів. Вирви-око інтерфейси. Нема доступу зі смартфону", - зауважив Дубілет.

Він підкреслив, що Navkolo планує надавати українському МСБ дійсно круті сервіси з автоматизації.

"Navkolo — це екосистема. Ми не створюємо сервіси самостійно, а дуже ретельно відбираємо продукти інших українських компаній та інтегруємо їх, починаємо розвивати разом. Коли якийсь сервіс інтегровано у Navkolo, це значить, що він пройшов нашу перевірку на юзабіліті, функціональність, перспективи розвитку тощо", - зазначив Дубілет.

За його словами, всі сервіси Navkolo мають єдину просту реєстрацію, якісну та привітну службу підтримки (телефон та чат), зручну взаємодію з державними органами та між собою, спільний білінг.

Зараз запускаються два модулі:

— Navkolo.Бухгалтерія. Реалізація, придбання, необоротні активи. Зарплата і персонал. Податки, звітність. Запаси і виробництво. Каса і банк. Інтеграція з клієнт-банком. ЗЕД, імпорт-експорт. Партнер — Bookkeeper.

— Navkolo.Торгівля. Складський облік. Робота з цінами. Розрахунки з клієнтами та постачальниками. Підключення обладнання. Кадровий облік. CRM. Ведення витрат. Детальна аналітика. Партнер — DNTrade.

Дубілет також запросив всіх бізнесменів спробувати Navkolo. Він також пообіцяв, що для бета-тестувальників перший місяць користування сервісом буде безкоштовним, а на наступний рік вони отримають знижку 50%.

Нагадаємо, раніше Дмитро Дубілет оголосив про запуск його командою проекту з відстеження всіх бізнес-зв'язків Росії у всіх галузях з метою домогтися надалі їхнього блокування.