Street-food, диджитализация и эффективность: стратегия поставщиков для HoReCa

Последние годы стали вызовом для всего рынка HoReCa. Пандемия, война, экономические трудности все это повлияло на то, как и где украинцы тратят деньги. Заведениям питания пришлось быстро адаптироваться к новым условиям: искать способы сэкономить, изменять меню, сокращать персонал и переходить в онлайн. В таких условиях поставщики уже не могут оставаться просто "поставщиками" – они должны становиться партнерами, заинтересованными в развитии своего бизнеса и бизнеса партнера. Соответственно должны понимать "боли" клиента, предлагать решения, отвечающие реальным запросам, и мыслить на несколько шагов вперед.

Такой подход уже работает в МХП. Компания поставляет продукцию в тысячи заведений по всей стране, разрабатывает готовые решения, способствует оптимизации ресурсов и выстраивает стратегические партнерства.

Какие тенденции рынка HoReCa сейчас в Украине?

Количество заведений питания в Украине постепенно восстанавливается и приближается к довоенному уровню. Однако структура этого сегмента изменилась. Сегодня значительную часть рынка занимают форматы быстрого питания — стритфуд и фастфуд. От традиционной шаурмы до новых блюд, таких как утка или чебуреки, эта категория продолжает расти. Их успех объясняется доступной ценой, скоростью обслуживания и удовлетворением потребностей потребителей.

Заведения среднего сегмента, еще недавно уверенно удерживавшие свою позицию на рынке, сегодня сталкиваются со стремительным оттоком гостей. В тренде — кофейни нового поколения. Они уже давно не ограничиваются кофе: в меню появляются сэндвичи, завтраки, легкие обеды и расширенный выбор выпечки и десертов. Это позволяет им закрывать гораздо больше потребительских потребностей – от быстрого перекуса до полноценного приема пищи. Особо стоит отметить десертный сегмент, который во многих таких заведениях превращается в один из ключевых драйверов спроса.

Могу заключить, что интерес к быстрому и доступному питанию, а также к формату "кофе и еда" не исчезает — он будет и дальше оставаться актуальным. Поэтому важно учитывать и подстраиваться под такие запросы. К примеру, мы для таких клиентов поставляем много готовых решений, что значительно оптимизирует процессы кухни.

Изменение запросов на продукцию от ресторанов и кафе

Изменения в форматах заведений оказывают непосредственное влияние и на их запросы к поставщикам. Чтобы эффективно работать с HoReCa, следует понимать, что сейчас в этом сегменте критическая нехватка персонала. Большинство заведений ищут пути оптимизации затрат. Именно поэтому готовые решения получают преимущества над сырьем: они позволяют сэкономить ресурсы, упрощают операционные процессы и не нуждаются в дополнительном персонале. Все это формирует новый подход к сотрудничеству между учреждениями и поставщиками, где на первый план выходит не только продукт, но и сервис, гибкость и понимание реальных потребностей бизнеса.

К примеру, в МХП за счет поставки доработанных продуктов в одну из сетей удалось сократить затраты на оплату труда на 30%. В этой же категории продажи выросли в 2,5 раза. Есть и другие примеры, когда мы помогаем ресторанам расширить меню на 20-25 позиций без дополнительной нагрузки на кухню.

Какие главные принцы строить долговременные отношения с партнерами?

1. Стратегическое партнерство. Строя устойчивые отношения с партнерами этого канала сбыта, следует понимать, что основой успешного бизнеса является долгосрочное партнерство, ориентированное на потребности гостей. Сейчас для заведений общепита сервис становится ключевым фактором: они не могут позволить себе недопоставки или невыполнение заказов, и поэтому каждый этап сотрудничества должен быть безупречным.

2. Готовые решения. Кроме надежности поставок, современный рынок требует инновационных подходов, в частности, в организации работы кухонь, где часто наблюдается нехватка персонала. В то же время, важную роль играют и готовые решения, которые помогают не только оптимизировать процессы, но и позволяют снизить затраты на персонал и уменьшить время приготовления блюд.

3. Партнерство по трейд-маркетингу. Весомую роль играет планирование совместных акций и работа с конечным потребителем.

Однако партнерство – это лишь один из компонентов успеха. Не менее важна грамотная стратегия запуска самого заведения. Именно она часто определяет, сможет ли бизнес выдержать давление современных вызовов и удержать внимание потребителя.

Стабильного потока клиентов без стратегии сегодня не будет – это факт. Чтобы быть успешным в этой сфере, предприниматели должны не только исследовать рынок и понимать новые потребительские предпочтения, но и выстраивать антихрупкую систему, способную выдерживать непредсказуемые вызовы: от отключений электроэнергии до нестабильного потока гостей из-за риска безопасности. Гибкость в планировании, устойчивость операционных процессов и сильная команда – критически важные факторы для заведений, стремящихся не просто выжить, но и развиваться в нынешних условиях.

Для поставщиков мой совет – смотреть на сотрудничество с заведениями через призму долгосрочного партнерства и реального понимания бизнеса клиента. Именно так создаются успешные истории, позволяющие вместе расти и преодолевать любые вызовы.



