Street-food, діджиталізація та ефективність: стратегія постачальників для HoReCa

Останні роки стали викликом для всього ринку HoReCa. Пандемія, війна, економічні труднощі — усе це вплинуло на те, як і де українці витрачають гроші. Закладам харчування довелося швидко адаптуватися до нових умов: шукати способи заощадити, змінювати меню, скорочувати персонал і переходити в онлайн. У таких умовах постачальники вже не можуть залишатися просто «постачальниками» - вони мають ставати партнерами, зацікавленими у розвитку і свого бізнесу, і бізнесу партнера. Відповідно мають розуміти “болі” клієнта, пропонувати рішення, які відповідають реальним запитам, і мислити на кілька кроків уперед.

Такий підхід вже працює в МХП. Компанія постачає продукцію в тисячі закладів по всій країні, розробляє готові рішення, сприяє оптимізації ресурсів та вибудовує стратегічні партнерства. І це приносить результати.

Які тенденції ринку HoReCa зараз в Україні?

Кількість закладів харчування в Україні поступово відновлюється та наближається до довоєнного рівня. Проте структура цього сегмента змінилася. Сьогодні значну частку ринку займають формати швидкого харчування — стритфуд та фастфуд. Від традиційної шаурми до нових страв, таких як качка чи чебуреки, — ця категорія продовжує зростати. Їхній успіх пояснюється доступною ціною, швидкістю обслуговування та задоволенням базових потреб споживачів.

Заклади середнього сегмента, які ще донедавна впевнено утримували свою позицію на ринку, сьогодні стикаються зі стрімким відтоком гостей. Натомість у тренді — кав’ярні нового покоління. Вони вже давно не обмежуються лише кавою: у меню з’являються сендвічі, сніданки, легкі обіди та розширений вибір випічки й десертів. Це дозволяє їм закривати значно більше споживчих потреб — від швидкого перекусу до повноцінного прийому їжі. Особливо варто відзначити десертний сегмент, який у багатьох таких закладах перетворюється на один із ключових драйверів попиту.

Можу зробити висновок, що інтерес до швидкого й доступного харчування, а також до формату «кава та їжа» не зникає — він і надалі залишатиметься актуальним. Тож важливо це враховувати й підлаштовуватися під такі запити. Наприклад, ми для таких клієнтів постачаємо багато готових рішень, що значно оптимізує процеси кухні.

Зміна запитів на продукцію від ресторанів та кафе

Зміни у форматах закладів безпосередньо впливають і на їхні запити до постачальників. Щоб ефективно працювати з HoReCa, потрібно розуміти, що зараз в цьому сегменті критична нестача персоналу. Більшість закладів шукають шляхи щодо оптимізації витрат. Саме тому готові рішення набувають переваги над сировиною: вони дозволяють заощадити ресурси, спрощують операційні процеси та не потребують додаткового персоналу. Усе це формує новий підхід до співпраці між закладами та постачальниками, де на перший план виходить не лише продукт, а й сервіс, гнучкість і глибоке розуміння реальних потреб бізнесу.

Наприклад, в МХП за рахунок постачання доопрацьованих продуктів в одну з мереж вдалося скоротити витрати на оплату праці на 30%. У цій же категорії продажі зросли у 2,5 рази. Є й інші приклади, коли ми допомагаємо ресторанам розширити меню на 20– 25 позицій без додаткового навантаження на кухню.

Які головні принци будувати довготривалі відносини з партнерами?

1. Стратегічне партнерство. Будуючи стійкі відносини з партнерами цього каналу збуту, потрібно розуміти, що основою успішного бізнесу є довгострокове партнерство, орієнтоване на потреби гостей. Зараз для закладів громадського харчування сервіс стає ключовим фактором: вони не можуть дозволити собі недопоставки або невиконання замовлень, і тому кожен етап співпраці повинен бути бездоганним.

2. Готові рішення. Окрім надійності поставок, сучасний ринок вимагає інноваційних підходів, зокрема в організації роботи кухонь, де часто спостерігається нестача персоналу. Водночас важливу роль відіграють і готові рішення, які допомагають не тільки оптимізувати процеси, але й дозволяють знизити витрати на персонал та зменшити час приготування страв.

3. Партнерство у трейд-маркетингу. Вагому роль відіграє планування спільних акцій та робота з кінцевим споживачем.

Однак партнерство — це лише один із компонентів успіху. Не менш важливою є грамотна стратегія запуску самого закладу. Саме вона часто визначає, чи зможе бізнес витримати тиск сучасних викликів і утримати увагу споживача.

Стабільного потоку клієнтів без стратегії сьогодні не буде — це факт. Щоб бути успішним у цій сфері, підприємці мають не лише досліджувати ринок і розуміти нові споживчі вподобання, а й вибудовувати антикрихку систему, яка здатна витримувати непередбачувані виклики: від відключень електроенергії до нестабільного потоку гостей через безпекові ризики. Гнучкість у плануванні, стійкість операційних процесів і сильна команда – критично важливі фактори для закладів, які прагнуть не просто вижити, а й розвиватися у нинішніх умовах.

Для постачальників моя порада — дивитися на співпрацю з закладами через призму довгострокового партнерства і реального розуміння бізнесу клієнта. Саме так створюються успішні історії, які дозволяють разом зростати і долати будь-які виклики.



