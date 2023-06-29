Такой нужный и важный консалтинг. Зачем малому и среднему бизнесу привлекать независимых экспертов

Даже наиболее целеустремленный и амбициозный предприниматель не может самостоятельно преодолеть все сложности, возникающие при ведении бизнеса. Именно поэтому компании обращаются к консультантам, которые помогают в решении многих вопросов. Delo.ua в рамках спецпроекта по ЕБРР разбиралось, в чем состоит суть консалтинга и как предпринимателю выбрать наиболее компетентного консультанта.

Представители малого и среднего бизнеса в основном индивидуалисты. Они воспринимают любые сложности и препятствия как вызов, который нужно преодолеть, чтобы бизнес стал сильнее, успешнее и прибыльнее.

Однако такой подход не всегда приносит результат. Владелец компании, даже с управленческим опытом, не может разбираться во всех проблемных вопросах, которые приходится решать: от организации бухгалтерского учета и найма сотрудников до вывода продукта на новые рынки и поиска инвесторов.

К счастью, с этим помогут разобраться консультанты – профессионалы, специализирующиеся на том, чтобы помогать бизнесу избавляться от "болевых точек", повышая таким образом его рентабельность и прибыльность.

Как развивался консалтинг в мире и Украине

История консалтинга уходит своими корнями еще во второй половине XIX века, когда произошла промышленная революция. Первые консалтинговые компании появились в начале ХХ века. Тогда консультанты сконцентрировались на проблемах, связанных с низкой эффективностью производства, недостаточной рационализацией труда и высокими затратами.

Но потом наступила Великая депрессия. Кроме того, до второй половины ХХ века сложных организационных бизнес структур не существовало. Поэтому настоящий расцвет консалтинга произошел в США, Великобритании и странах Западной Европы в 1970-1990-х годах. Его катализатором стал подъем экономики после Второй мировой войны, бурное наращивание строительства и промышленности, технический прогресс.

В Украину консалтинг добрался ближе к 2000-му. Правда, сначала к услугам консультантов прибегали преимущественно крупные компании . Это было связано с тем, что предпринимательство в нашей стране только зарождалось, поэтому опытных консультантов было мало. Их услуги стоили совсем недешево, для МПБ консалтинг был просто не по карману.

Сегодня консалтинг значительно доступнее _ _ предпринимателей . _ Крупные предприятия нанимают консультантов в штат, иногда создают для них отдельные департаменты. Средние по размеру компании привлекают независимых экспертов, помогающих разобраться с узкоспециализированными задачами или улучшить отдельные процессы .

С оплатой услуг консультантов для МПБ ситуация тоже изменилась к лучшему. Это не значит, что качественный консалтинг можно купить за "три копейки". Но в помощь есть грантовые проекты и программы, благодаря которым можно _ привлечь внешнего эксперта и с его помощью изменить свой бизнес к лучшему.

Как понять, что пора обратиться к консультанту

Потребность в привлечении консультанта возникает в основном тогда, когда владельцу бизнеса необходимо достичь определенных целей или решить проблемы, разобраться с которыми предприниматель не может.

Как правило, консультант поступает в игру в двух случаях:

когда компания активно развивается – масштабируется, расширяет производство, выходит на экспорт;

когда в бизнесе назревают проблемы – снижаются продажи, сокращаются доходы, возникают сложности с контролирующими органами.



Основная задача консультанта состоит в том , чтобы помочь компании улучшить ее ключевые показатели (доходность, ликвидность, рентабельность), усовершенствовать бизнес-процессы, решить существующие проблемы, предотвратить (или минимизировать) будущие потери и увеличить рыночную стоимость бизнеса.

Для каких целей может быть полезен консалтинг для МСБ

Сфера применения бизнес-консалтинга достаточно широка. К примеру, глобальная экспертная платформа consultancy.org предлагает разделение консалтинга на несколько ключевых направлений: управленческое, стратегическое, операционное, финансовое, кадровое, инвестиционное и IT-консалтинг.

Иными словами, консультанты могут решать вопросы, связанные с корпоративным управлением, краткосрочным и стратегическим планированием, бюджетированием, оптимизацией производственных, административных и других расходов, усовершенствованием бизнес-процессов, исследованием рынков и потребителей, формированием организационной структуры компании , внедрением IT-решений, кибербезопасностью .

К примеру, собственники бизнеса намерены привлечь инвестора или продать долю компании. Консультант по инвестиционным вопросам поможет не только с поиском и определением потенциально заинтересованных покупателей, но и проведет предпродажный аудит, то есть due diligence. Главная задача такого аудита – выявить проблемные аспекты бизнеса, которые могут ухудшить условия инвестиционного соглашения, и разработать алгоритм, как избавиться от этих недостатков.

Или владельцы компании хотят запустить новую производственную линию, которая необходима для улучшения качества продукции и снижения ее себестоимости благодаря автоматизации. При этом у них нет четкого понимания, какое оборудование лучше приобрести, как его настроить, как научить персонал. В этом случае очевидно не обойтись без консультанта, который поможет спланировать бюджет на закупку оборудования, организовать производственный процесс, ввести систему контроля качества.

Третья ситуация – есть необходимость упорядочить бухгалтерский и налоговый учет. Когда предприниматель только начинал бизнес, ему достаточно было вести контроль операций в Excel. Но теперь возникла необходимость перевести всю отчетность в электронный формат и исправить ошибки, чтобы потом не было проблем с контролерами во время государственных проверок . Очевидно, что потребуется специалист в сфере бухгалтерского и налогового консалтинга.

В чем заключается работа консультанта

Существует заблуждение, что консультант самостоятельно разберется со всеми сложностями в бизнесе клиента. Но на самом деле консалтинг работает несколько по- другому . Задача независимого эксперта – дать инструментарий, который можно использовать для достижения поставленных целей. То есть консультант выполняет прежде образовательную функцию, является своеобразным ментором. Но при этом ответственность за удастся ли улучшить управление компанией, выявить ее слабые места, а также усилить потенциально сильные стороны и достичь ожидаемого результата (повышение продаж, улучшение производительности труда, построение системы корпоративного управления) лежит на владельцах бизнеса.

Процесс консалтинга состоит из нескольких основных этапов:

первичный сбор данных – консультант аккумулирует необходимую ему информацию, проводит встречи с собственниками, руководством компании и другими ответственными лицами; аудит и анализ – консультант прорабатывает полученные данные и определяет характер проблемы, при необходимости занимается более глубоким ее исследованием;

разработка плана – консультант вместе с представителями компании составляет план (или несколько вариантов такого плана), позволяющий решить существующую проблему;

воплощение проекта – наиболее приемлемый и эффективный план. Консультант сопровождает все процессы и в случае необходимости корректирует шаги по внедрению плана;

оценка результатов – на финальном этапе осуществляют анализ эффективности проделанной работы. Консультант дает владельцам бизнеса рекомендации по дальнейшему сопровождению и поддержке реализованного проекта.



Как начать консалтинговый проект

Для реализации консалтингового проекта можно пойти по одному из двух путей:

определить потребность в консалтинге и искать соответствующих специалистов самостоятельно, полагаясь на рекомендации коллег по рынку и на публичную репутацию консультантов;

определить потребность в консалтинге и искать соответствующих специалистов самостоятельно, полагаясь на рекомендации коллег по рынку и на публичную репутацию консультантов; обратиться к донорским проектам, направленным на консалтинговую поддержку бизнеса в сотрудничестве с внешними экспертами

Для малого и среднего бизнеса следует обратить внимание на второй вариант. Представитель донорского проекта вместе с привлеченным консультантом помогут убедиться в направлении требуемой консалтинговой услуги, а также определить объем работ и показатели эффективности для успешного проекта. К тому же донорские проекты предусматривают частичную компенсацию стоимости оплаченных консалтинговых услуг. А это большое преимущество.

Хорошим примером является грантовая поддержка консалтинговых проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Преимущества состоят в следующем:

фокусировка именно на МПБ, который требует профессиональных знаний для развития и повышения конкурентоспособности;

фокусировка именно на МПБ, который требует профессиональных знаний для развития и повышения конкурентоспособности; привлечение опытных консультантов для выявления потребностей и дальнейшего развития бизнеса;

привлечение опытных консультантов для выявления потребностей и дальнейшего развития бизнеса; компенсация 85% стоимости проекта при поддержке доноров.

* Финансирование консалтинговых проектов обеспечивается: Ирландией , Швейцарией, Швецией и США в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР (доноры Фонда: США, Италия, Ирландия, Корея, Люксембург, Норвегия, Швейцария, Швеция, Япония и ТайваньБизнес – Фонд Технического Сотрудничества ЕБРР ) Европейским Союзом и Швецией в рамках программы «Женщины в бизнесе».

Важно, что консалтинговая помощь при поддержке ЕБРР может покрывать достаточно широкий список направлений. В частности, стратегическое планирование, маркетинг (исследование рынков, брендинг), внедрение систем качества и информационных технологий, формирование организационной структуры компании, техническая проектная документация, операционная эффективность, управление финансами, энергоэффективность и экологический менеджмент.

Условия предоставления гранта тоже вполне лояльны. Компания должна работать на рынке не менее 2 лет, более 50% бизнеса должны принадлежать гражданам Украины, штат сотрудников – от 10 до 500 человек. И конечно же, претендент обязан иметь хорошую деловую репутацию и потребность в привлечении консультанта.

Важно отметить, что ЕБРР не занимается поиском консалтинговых компаний для своих потенциальных клиентов. То есть выбор консультанта всегда за предпринимателем. Он может найти нужного специалиста путем самостоятельного мониторинга консалтингового рынка, посоветовавшись с бизнес-партнерами или воспользовавшись платформой MEREZHA от ЕБРР . При этом следует подчеркнуть, что в рамках программы Банк привлекает только тех консультантов, прошедших процедуру верификации, подтвердив свою компетентность для выполнения поставленных задач.

Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку можно по ссылке:

https://www.merezha.ua/grants/ebrd-asb

Какова эффективность консалтинга на практике

Любой предприниматель или владелец компании хочет понимать, каков будет результат работы консультанта. Разумеется, дать универсальный ответ, каких показателей (рост объемов продаж, рентабельности и т.п.) сможет достичь конкретный бизнес, невозможно. Все индивидуально и зависит от целей, которые ставят перед собой владельцы компании.

Можем привести несколько примеров успешно реализуемых при содействии ЕБРР проектов. Компания "Бест Альтернатива", выпускающая продукцию под торговой маркой Worlds Rice, внедрила систему менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов. В результате она смогла увеличить оборот на 30% и расширить ассортимент товаров.

Компания DLIGHT, которая является ведущим производителем спецтехники в Украине, подала в ЕБРР заявку на грант о привлечении консультантов для построения системы экономного производства. После реализации проекта производительность DLIGHT выросла втрое, доля экспорта в товарообороте увеличилась с 20 до 30%, а чистая прибыль умножилась более чем вдвое.

Благодаря проекту ЕБРР компания Ecosoft, которая производит фильтры для очистки воды, смогла улучшить качество продукции, усовершенствовать ряд производственных процессов и осуществить обучение персонала. В итоге товарооборот Ecosoft вырос на 33%, а производительность труда улучшилась на 93%.

Все эти примеры наглядно показывают, что консалтинг действительно работает. Но владельцам бизнеса важно помнить: после ухода консультанта из компании проект не завершается. Его нужно поддерживать и развивать. Только при таком условии все приложенные усилия, инвестированное время и деньги, уплаченные за работу консультанта, будут не напрасны.