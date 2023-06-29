Такий потрібний і важливий консалтинг. Навіщо малому та середньому бізнесу залучати незалежних експертів

Навіть найбільш цілеспрямований та амбітний підприємець не може самотужки подолати всі складнощі, що виникають під час ведення бізнесу. Саме тому компанії звертаються до консультантів, які допомагають із вирішенням багатьох питань. Delo.ua у межах спецпроєкту з ЄБРР розбиралося, у чому полягає суть консалтингу і як підприємцю обрати найбільш компетентного консультанта.

Представники малого та середнього бізнесу здебільшого індивідуалісти. Вони сприймають будь-які складнощі та перешкоди як виклик, який потрібно подолати, щоб бізнес став сильнішим, більш успішним і прибутковим.

Проте такий підхід не завжди дає результат. Власник компанії, навіть з управлінським досвідом, не може знатися на всіх проблемних питаннях, які доводиться розв'язувати: від організації бухгалтерського обліку та найму співробітників до виведення продукту на нові ринки й пошуку інвесторів.

На щастя, з цим допоможуть розібратися консультанти – професіонали, які спеціалізуються на тому, щоб допомагати бізнесу позбавлятися "больових точок", підвищуючи в такий спосіб його рентабельність і прибутковість.

Як розвивався консалтинг у світі та Україні

Історія консалтингу сягає своїм корінням ще другої половини XIX століття, коли відбулася промислова революція. Перші консалтингові компанії з'явилися на початку ХХ століття. Тоді консультанти концентрувалися на проблемах, пов'язаних із низькою ефективністю виробництва, недостатньою раціоналізацією праці та високими витратами.

Але потім настала Велика депресія. Крім того, до другої половини ХХ століття складних організаційних бізнесових структур не існувало. Тому справжній розквіт консалтингу відбувся в США, Великій Британії та країнах Західної Європи у 1970-1990-х роках. Його каталізатором стало піднесення економіки після Другої світової війни, бурхливе нарощення будівництва та промисловості, технічний прогрес.

До України консалтинг дістався ближче до 2000-го. Щоправда, спочатку до послуг консультантів вдавалися переважно великі компанії . Це було пов'язано з тим, що підприємництво в нашій країні тільки зароджувалося, а тому досвідчених консультантів було мало. Їхні послуги коштували зовсім недешево, для МСБ консалтинг був просто не по кишені.

Сьогодні консалтинг значно доступнiший для підприємців. Великі підприємства наймають консультантів у штат, інколи створюють для них окремі департаменти. Середні за розміром компанії залучають незалежних експертів, які допомагають розібратися із вузькоспеціалізованими завданнями або покращити окремі процеси.

З оплатою послуг консультантів для МСБ ситуація теж змінилася на краще. Це не означає, що якісний консалтинг можна купити за "три копійки". Але у допомогу є грантові проєкти та програми, завдяки яким можна залучити зовнішнього експерта та з його допомогою змінити свій бізнес на краще.

Як зрозуміти, що настав час звернутися до консультанта

Потреба в залученні консультанта виникає переважно тоді, коли власнику бізнесу необхідно досягти певних цілей чи вирішити проблеми, розібратися з якими підприємець самотужки неспроможний.

Як правило, консультант вступає у гру в двох випадках:

коли компанія активно розвивається – масштабується, розширює виробництво, виходить на експорт;

коли в бізнесі назрівають проблеми – знижуються продажі, скорочуються прибутки, виникають складнощі з контролюючими органами.



Основне завдання консультанта полягає в тому , щоб допомогти компанії покращити її ключові показники (дохідність, ліквідність, рентабельність), удосконалити бізнес-процеси, розв'язати наявні проблеми, запобігти (або мінімізувати) майбутнім втратам і збільшити ринкову вартість бізнесу.

Для яких цілей може бути корисним консалтинг для МСБ

Сфера застосування бізнес-консалтингу досить широка. Наприклад, глобальна експертна платформа consultancy.org пропонує поділ консалтингу на кілька ключових напрямків: управлінський, стратегічний, операційний, фінансовий, кадровий, інвестиційний та IT-консалтинг.

Іншими словами, консультанти можуть вирішувати питання, пов'язані з корпоративним управлінням, короткостроковим та стратегічним плануванням, бюджетуванням, оптимізацією виробничих, адміністративних та інших витрат, удосконаленням бізнес-процесів, дослідженням ринків та споживачів, формуванням організаційної структури компанії, впровадженням IT-рішень, кібербезпекою.

Наприклад, власники бізнесу мають намір залучити інвестора чи продати частку компанії. Консультант з інвестиційних питань не лише допоможе з пошуком та визначенням потенційно зацікавлених покупців, а й проведе передпродажний аудит, тобто due diligence. Головне завдання такого аудиту – виявити проблемні аспекти бізнесу, які можуть погіршити умови інвестиційної угоди, та розробити алгоритм, як цих недоліків позбутися.

Або ж власники компанії хочуть запустити нову виробничу лінію, яка необхідна для покращення якості продукції та зниження її собівартості завдяки автоматизації. При цьому вони не мають чіткого розуміння, яке обладнання краще придбати, як його налаштувати, як навчити персонал. У цьому разі явно не обійтися без консультанта, який допоможе спланувати бюджет на закупівлю устаткування, організувати виробничий процес, запровадити систему контролю якості.

Третя ситуація – є потреба упорядкувати бухгалтерський і податковий облік. Коли підприємець тільки починав бізнес, йому було достатньо вести контроль операцій в Excel. Але тепер виникла необхідність перевести всю звітність до електронного формату та виправити в ній помилки, щоб потім не було проблем із контролерами під час державних перевірок. Очевидно, що знадобиться спеціаліст у сфері бухгалтерського та податкового консалтингу.

У чому полягає робота консультанта

Існує хибна думка, що консультант самостійно розбереться з усіма складнощами в бізнесі клієнта. Але насправді консалтинг працює дещо по-іншому. Завдання незалежного експерта – дати інструментарій, який можна використати для досягнення поставлених цілей. Тобто консультант виконує насамперед освітню функцію, є своєрідним ментором. Але при цьому відповідальність за те, чи вдасться покращити управління компанією, виявити її слабкі місця, а також посилити потенційно сильні сторони та досягти очікуваного результату (підвищення продажів, покращення продуктивності праці, побудова системи корпоративного управління) лежить на власниках бізнесу.

Процес консалтингу складається з кількох основних етапів:

первинний збір даних – консультант акумулює необхідну йому інформацію, проводить зустрічі з власниками, керівництвом компанії та іншими відповідальними особами; аудит та аналіз – консультант опрацьовує отримані дані та визначає характер проблеми, за необхідності займається більш глибоким її дослідженням;

розроблення плану – консультант разом із представниками компанії складає план (чи кілька варіантів такого плану), що дає змогу розв'язати наявну проблему;

втілення проєкту – найбільш прийнятний та ефективний план реалізують. Консультант супроводжує всі процеси та в разі потреби коригує кроки впровадження плану;

оцінка результатів – на фінальному етапі здійснюють аналіз ефективності виконаної роботи. Консультант дає власникам бізнесу рекомендації щодо подальшого супроводу та підтримки реалізованого проєкту.



Як розпочати консалтинговий проєкт

Для реалізації консалтингового проєкту можна піти одним із двох шляхів:

визначити потребу у консалтингу та шукати відповідних фахівців самостійно, покладаючись на рекомендації колег з ринку та на публічну репутацію консультантів;

визначити потребу у консалтингу та шукати відповідних фахівців самостійно, покладаючись на рекомендації колег з ринку та на публічну репутацію консультантів; звернутися до донорських проєктів, які спрямовані на консалтингову підтримку бізнесу у співпраці із зовнішніми експертами

Для малого та середнього бізнесу варто звернути увагу на другий варіант. Представник донорського проєкту разом із залученим консультантом допоможуть впевнитись у напрямі необхідної консалтингової послуги, а також визначити обсяг робіт та показники ефективності для успішного проєкту. До того ж, донорські проєкти передбачають часткову компенсацію вартості оплачених консалтингових послуг. А це велика перевага.

Хорошим прикладом є грантова підтримка консалтингових проєктів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Переваги полягають у наступному:

фокусування саме на МСБ, який потребує професійних знань для розвитку та підвищення конкурентоспроможності;

фокусування саме на МСБ, який потребує професійних знань для розвитку та підвищення конкурентоспроможності; залучення досвідчених консультантів для виявлення потреб та подальшого розвитку бізнесу;

залучення досвідчених консультантів для виявлення потреб та подальшого розвитку бізнесу; компенсація 85% вартості проєкту за підтримки донорів.

* Фінансування консалтингових проєктів забезпечується: Ірландією, Швейцарією, Швецією та США у рамках Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР (донори Фонду: США, Італія, Ірландія, Корея, Люксембург, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Японія та ТайваньБізнес – Фонд Технічного Співробітництва ЄБРР), Європейським Союзом та Швецією у межах програми «Жінки в бізнесі».

Важливо, що консалтингова допомога за підтримки ЄБРР може покривати досить широкий перелік напрямів. Зокрема, стратегічне планування, маркетинг (дослідження ринків, брендинг), впровадження систем якості та інформаційних технологій, формування організаційної структури компанії, технічна проєктна документація, операційна ефективність, управління фінансами, енергоефективність та екологічний менеджмент.

Умови надання гранту теж цілком лояльні. Компанія має працювати на ринку не менше 2 років, більше 50% бізнесу повинні належати громадянам України, штат співробітників – від 10 до 500 осіб. І, звичайно ж, претендент зобов'язаний мати гарну ділову репутацію та потребу в залученні консультанта.

Важливо зазначити, що ЄБРР безпосередньо не займається пошуком консалтингових компаній для своїх потенційних клієнтів. Тобто, вибір консультанта завжди за підприємцем. Він може знайти потрібного спеціаліста шляхом самостійного моніторингу консалтингового ринку, порадившись з бізнес-партнерами або скориставшись платформою MEREZHA від ЄБРР. При цьому варто підкреслити, що в рамках програми Банк залучає тільки тих консультантів, які пройшли процедуру верифікації, підтвердивши свою компетентність для виконання поставлених завдань.

Ознайомитися з детальними умовами та подати заявку на участь можна за посиланням:

https://www.merezha.ua/grants/ebrd-asb

Яка ефективність консалтингу на практиці

Будь-який підприємець чи власник компанії хоче розуміти, яким буде результат роботи консультанта. Зрозуміло, дати універсальну відповідь, яких показників (зростання обсягів продажу, рентабельності тощо) зможе досягти конкретний бізнес, неможливо. Усе індивідуально та залежить від тих цілей, які ставлять перед собою власники компанії.

Можемо навести кілька прикладів успішно реалізованих за сприяння ЄБРР проєктів. Компанія «Бест Альтернатива», яка випускає продукцію під торговою маркою Worlds Rice, впровадила систему менеджменту якості та безпеки харчових продуктів. У підсумку вона змогла збільшити оборот на 30% і розширити асортимент товарів.

Компанія DLIGHT, яка є провідним виробником спецтехніки в Україні подала до ЄБРР заявку на грант щодо залучення консультантів для побудови системи ощадливого виробництва. Після реалізації проєкту продуктивність DLIGHT зросла втричі, частка експорту в товарообігу збільшилася з 20 до 30%, а чистий прибуток примножився більш ніж удвічі.

Завдяки проєкту з ЄБРР компанія Ecosoft, яка виробляє фільтри для очищення води, змогла покращити якість продукції, удосконалити низку виробничих процесів та здійснити навчання персоналу. У підсумку товарообіг Ecosoft зріс на 33%, а продуктивність праці покращилася на 93%.

Усі ці приклади наочно демонструють, що консалтинг справді працює. Але власникам бізнесу важливо пам'ятати: після виходу консультанта з компанії проєкт не завершується. Його потрібно підтримувати та розвивати. Тільки за такої умови всі докладені зусилля, інвестованийчас і гроші, сплачені за роботу консультанта, будуть не марними.