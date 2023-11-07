В Налоговой озвучили статистику по иностранным компаниям в собственности украинцев

Государственная налоговая служба с начала 2022 года получила 6721 уведомления о приобретении в собственность, регистрации и продаже/ликвидации иностранной контролируемой компании или же образования без статуса юридического лица (фонды, трасты).

Как говорится в сообщении ведомства, из этого количества поступило от физических лиц-резидентов Украины 6430 сообщений, а от юридических лиц-резидентов - 291. В целом они касаются 77 стран.

Основными странами, в которых украинские резиденты получили доли в юрлицах или образованиях без статуса юрлиц, оказались Польша (33%), Великобритания (15%), США (13%), Кипр (11%), Эстония (7%). Остальные страны имеют совокупную долю 21%.

Кроме того, банками, финансовыми учреждениями и другими контролирующими органами в адрес ГНС за это время было направлено 9881 уведомление о фактах, свидетельствующих о владении резидентами Украины долей в иностранном юрлице.

Из них 9419 касаются банковских учреждений, 79 – компаний по управлению активами, 72 – торговцев ценными бумагами, а 311 – других юрлиц, которые не детализированы.

В службе напоминают, что во исполнение норм Налогового кодекса ей нужно сообщать о каждом прямом или опосредованном приобретении доли в иностранной компании или начале физического контроля над ней, а также о каждом отчуждении доли или прекращении фактического контроля.

За несообщение об этом предусмотрен штраф в размере 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособного лица на 1 января отчетного года за каждый такой факт (в 2023 году это 805,2 тысячи и 2684 гривны соответственно).

При этом в ГНС напоминают о законопроекте №8137, которым, в частности, предлагается ввести штрафы и за несвоевременное сообщение упомянутых сообщений. Он, напомним, был внесен рядом депутатов из финкомитета Рады во главе с его председателем Даниилом Гетманцевым еще год назад, в октябре 2022 года. 2 мая этого года документ был принят в первом чтении с последующей доработкой.

Отметим, что недавно Союз украинских предпринимателей выступил с призывом предусмотреть в этом документе отказ от обязательности представления отчетности о контролируемых иностранных компаниях на период военного положения.

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