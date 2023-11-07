В Податковій озвучили статистику щодо іноземних компаній у власності українців

Державна податкова служба з початку 2022 року отримала 6721 повідомлення про набуття у власність, реєстрацію та продаж/ліквідацію іноземної контрольованої компанії або утворення без статусу юридичної особи (фонди, трасти).

Як ідеться у повідомленні відомства, з цієї кількості надійшло від фізичних осіб-резидентів України 6430 повідомлень, а від юридичних осіб-резидентів - 291. Загалом вони стосуються 77 країн.

Основними країнами, в яких українські резиденти отримали частки в юрособах чи утвореннях без статусу юросіб, виявилися Польща (33%), Велика Британія (15%), США (13%), Кіпр (11%), Естонія (7%). Решта країн мають сукупну частку 21%.

Крім того, банками, фінансовими установами та іншими контролюючими органами на адресу ДПС за цей час було направлено 9881 повідомлення про факти, що свідчать про володіння резидентами України часткою в іноземній юрособі.

З них 9419 стосуються банківських установ, 79 - компаній з управління активами, 72 - торговців цінними паперами, а 311 - інших юросіб, які не деталізовані.

У службі нагадують, що на виконання норм Податкового кодексу їй треба повідомляти про кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній компанії чи початок фізичного контролю над нею, а також про кожне відчуження частки або припинення здійснення фактичного контролю.

За неповідомлення про це передбачено штраф в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року за кожний такий факт (у 2023 році це 805,2 тисячі та 2684 гривні відповідно).

При цьому у ДПС нагадують про законопроект №8137, яким, зокрема, пропонується запровадити штрафи і за несвоєчасне повідомлення згаданих повідомлень. Його, нагадаємо, було внесено низкою депутатів з фінкомітету Ради на чолі з його головою Данилом Гетманцевим ще рік тому, в жовтні 2022 року. 2 травня цього року документ було прийнято в першому читанні з подальшим доопрацюванням.

Зазначимо, що нещодавно Спілка українських підприємців виступила із закликом передбачити у цьому документі відмову від обов’язкового подання звітності щодо контрольованих іноземних компаній на період дії воєнного стану.

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