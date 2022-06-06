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В Rozetka прогнозировали дефицит бытовой техники в Украине
Совладелец крупнейшего маркетплейса в Украине Rozetka Владислав Чечеткин рассказал в интервью изданию Forbes, что в стране может быть дефицит бытовой техники.
"И производители, и дистрибьюторы делают все, чтобы предотвратить этот дефицит. Но надо понимать, что нестабильная гривна плюс разрушенная цепочка поставок приводят к тому, что он точно будет. И точно будет проблема с ассортиментом", – говорит Чечеткин.
По его словам, на сегодняшний день спрос на технику упал из-за курса валют, что привело к замедлению продажи остатков. Чечеткин считает, что такая тенденция может уравновесить рынок.
При этом бизнесмен добавил, что потребители заметят дефицит некоторой техники.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Но самое главное, что вы заметите – это отсутствие ассортимента. Базовые холодильник и стиральная машинка будут, а вот если ты захочешь чего-нибудь особенного, то нет. И это касается не только техники", – отметил он.
Украинский бизнесмен добавил, что нынешнюю ситуацию могут спасти предприниматели, которые смогут купить небольшие партии техники и привезти из Германии, Польши или самолетом из Китая.
Напомним, что украинский онлайн-ритейлер Rozetka собрал в одном разделе все военные товары. В нем можно сравнить и выбрать самый подходящий товар для военных.