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Бизнес
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В Rozetka прогнозировали дефицит бытовой техники в Украине

В Rozetka прогнозировали дефицит бытовой техники в Украине
Rozetka. Фото: Delo.ua

Совладелец крупнейшего маркетплейса в Украине Rozetka Владислав Чечеткин рассказал в интервью изданию Forbes, что в стране может быть дефицит бытовой техники.

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"И производители, и дистрибьюторы делают все, чтобы предотвратить этот дефицит. Но надо понимать, что нестабильная гривна плюс разрушенная цепочка поставок приводят к тому, что он точно будет. И точно будет проблема с ассортиментом", – говорит Чечеткин. 

По его словам, на сегодняшний день спрос на технику упал из-за курса валют, что привело к замедлению продажи остатков. Чечеткин считает, что такая тенденция может уравновесить рынок. 

При этом бизнесмен добавил, что потребители заметят дефицит некоторой техники. 

"Но самое главное, что вы заметите – это отсутствие ассортимента. Базовые холодильник и стиральная машинка будут, а вот если ты захочешь чего-нибудь особенного, то нет. И это касается не только техники", – отметил он. 

Украинский бизнесмен добавил, что нынешнюю ситуацию могут спасти предприниматели, которые смогут купить небольшие партии техники и привезти из Германии, Польши или самолетом из Китая. 

Напомним, что украинский онлайн-ритейлер Rozetka собрал в одном разделе все военные товары. В нем можно сравнить и выбрать самый подходящий товар для военных.