В Rozetka прогнозували дефіцит побутової техніки в Україні

Співвласник найбільшого маркетплейсу в Україні Rozetka Владислав Чечеткін розповів в інтерв'ю виданню Forbes , що у країні може бути дефіцит побутової техніки.

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"І виробники, і дистриб'ютори роблять все, щоб запобігти цьому дефіциту. Але треба розуміти, що нестабільний гривня плюс зруйнований ланцюжок поставок призводять до того, що він точно буде. І точно буде проблема з асортиментом", - каже Чечеткін.

За його словами, на сьогоднішній день попит на техніку впав через курс валют, що призвело до уповільнення продажу залишків. Чечеткін вважає, що така тенденція може врівноважити ринок.

При цьому бізнесмен додав, що споживачі помітять дефіцит певної техніки.

"Але найголовніше, що ви помітите – це відсутність асортименту. Базові холодильник та пральна машинка будуть, а от якщо ти захочеш чогось особливого, то ні. І це стосується не лише техніки", – зазначив він.

Український бізнесмен додав, що нинішню ситуацію можуть урятувати підприємці, які зможуть купити невеликі партії техніки та привезти з Німеччини, Польщі чи літаком із Китаю.

Нагадаємо, що український онлайн-рітейлер Rozetka зібрав в одному розділі усі військові товари. У ньому можна порівняти і вибрати відповідний товар для військових.