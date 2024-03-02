В Украине может появиться рекордное количество складских площадей в ближайшие два года

Рынок складов переживает тяжелые времена из-за дефицита помещений, решить проблемы могут новые проекты, заявленные на ближайшие два года.

В течение 2024-2025 годов на рынке складской недвижимости может быть введено в эксплуатацию несколько новых логистических комплексов, площадью около 161 000 кв.м, что является рекордным показателем за последние десять лет. Об этом в комментарии Delo.ua сообщили в CBRE Ukraine.

Анонсирование ряда крупных новых проектов может в среднесрочной перспективе решить проблемы дефицита помещений в киевском регионе, особенно для качественных составов класса А, пояснили в компании. Ведь почти все складские новостройки появятся вблизи Киева, который усиливает свою роль из-за необходимости покрывать регионы, близкие к зоне боевых действий.

В списке объектов - логистические комплексы "Чайки" I-III (70 000 кв.м), "Дударков" (45 000 кв.м), Александровский III (40 800 кв.м) и "Гореничи" (5 000 кв. .м), однако не исключены и задержки и перенос сроков выхода на рынок.

Кроме того, RLC, один из самых крупных девелоперов на рынке, планирует завершить восстановление своего разрушенного состава к концу 2024 года.

Другие девелоперы еще не приступили к восстановлению разрушенных складов и лишь некоторые из них вернулись к полноценному функционированию. Между тем некоторые компании воздерживаются от восстановления своих объектов, но рассматривают альтернативы путем приобретения новых комплексов.

По данным Colliers, только на 2024 год, заявлено до введения около 130 тыс. кв. м спекулятивной складской недвижимости. Еще 110 тыс. кв. м анонсированы под собственные нужды.

Инфографика: Colliers Ukraine

"Девелоперы амбициозно анонсируют ряд масштабных логистических проектов, которые будут развиваться в период 2024-2029 гг. (суммарно около 700-800 тыс. кв. м), впрочем, пока рано констатировать, какие из проектов перейдут со стадии концепции к активному строительству, ведь с текущим нулевым уровнем арендных ставок и рисков девелопмент спекулятивных складов нуждается в поиске новых бизнес-моделей", - подчеркнули в Colliers.

Из-за обстрелов рынок складов понес немалые потери - 500 тыс кв.м. Из поврежденных 30 объектов по всей Украине только 12 (общая площадь – 150 тыс. кв.м) удалось отстроить и снова запустить на рынок. 17 объектов (350 тыс кв.м) были уничтожены до основания.

Пока же рынок испытывает значительный дефицит. Вследствие отсутствия нового предложения на рынке и потери 25% предложения в 2022 году арендаторы поглощают те площади, которые считались малоликвидными до вторжения.

Больше о проблемах рынка читайте в обзоре Delo.ua "Золотые" склады. Как рынок украинской логистики готовится к большим изменениям».