В Україні може з'явитись рекордна кількість складських площ у найближчі два роки

Ринок складів переживає важкі часи через дефіцит приміщень, вирішити проблеми можуть нові проєкти, заявлені у найближчі два роки.

Протягом 2024-2025 років на ринку складської нерухомості може бути введено в експлуатацію кілька нових логістичних комплексів, площею близько 161 000 кв.м, що є рекордним показником за останні десять років. Про це в коментарі Delo.ua повідомили в CBRE Ukraine.

Анонсування кількох великих нових проєктів може у середньостроковій перспективі вирішити проблеми дефіциту приміщень у київському регіоні, особливо для якісних складів класу А, пояснили в компанії. Адже майже всі складські новобудови зявляться поблизу Києва, який посилює свою роль через необхідність покривати регіони, близькі до зони бойових дій.

У списку об'єктів - логістичні комплекси "Чайки" I-III (70 000 кв.м), "Дударків" (45 000 кв.м), Олександрівський III (40 800 кв.м) та "Гореничі" (5 000 кв.м), проте не виключені й затримки та перенесення термінів виходу на ринок.

Крім того, RLC, один з найбільших девелоперів на ринку, планує завершити відбудову свого зруйнованого складу до кінця 2024 року.

Інші девелопери ще не розпочали відновлення зруйнованих складів і лише деякі з них повернулися до повноцінного функціонування. Тим часом деякі компанії утримуються від відбудови своїх об’єктів, натомість розглядають альтернативи шляхом придбання нових комплексів.

За даними Colliers, лише на 2024 рік, , заявлено до введення близько 130 тис. кв. м спекулятивної складської нерухомості. Ще 110 тис. кв. м анонсовано під власні потреби.

Інфографіка: Colliers Ukraine

"Девелопери амбітно анонсують низку масштабних логістичних проектів, що будуть розвиватись в період 2024-2029 рр. (сумарно близько 700-800 тис. кв. м), втім, поки що зарано констатувати, які з проектів перейдуть зі стадії концепції до активного будівництва, адже з поточним нульовим рівнем орендних ставок та ризиків девелопмент спекулятивних складів потребує пошуку нових бізнес-моделей", - наголосили в Colliers.

Через обстріли ринок складів зазнав чималих втрат - 500 тис кв.м. З пошкоджених 30 об'єктів по всій Україні лише 12 (заг. площа - 150 тис. кв.м) вдалось відбудувати і знову запустити на ринок. 17 об'єктів (350 тис кв.м) було знищено вщент.

Наразі ж ринок переживає значний дефіцит. Внаслідок відсутності нової пропозиції на ринку і втрати 25% пропозиції в 2022 році, орендарі поглинають ті площі, що вважались малоліквідними до вторгнення.

Більше про проблеми ринку читайте в огляді Delo.ua "Золоті" склади. Як ринок української логістики готується до великих змін".