ВАКС взыскал в доход государства активы российского предпринимателя и политика Верховского

27 мая 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции взыскания активов в доход государства к российскому предпринимателю Александру Верховскому.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Решением суда по делу 991/3912/24 в доход государства взыскан большой морозильный рыболовный траулер "Бухта Соколовская", принадлежащий Верховскому.

Сообщается, что основанием конфискации имущества российского предпринимателя за его антиукраинскую позицию стала информация, предоставленная Службой безопасности Украины. При этом конфискация активов пророссийских лиц является одной из санкций, применяемых украинскими властями в рамках противодействия российской агрессии.

Верховский имеет право подать апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня его провозглашения в Апелляционную палату этого же суда.

Верховский в 2012-2017 годах был членом Совета Федерации - верхней палаты парламента России, где представлял Сахалинскую область. В 2014 г. он проголосовал за введение российских войск на территорию Украины. В начале 2023 года Верховский публично выразил поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину.

СБУ арестовала судно Верховского в прошлом году

Добавим, СБУ арестовала судно подсанкционного российского олигарха еще 26 мая 2023 года. Его стоимость составляет примерно 1 млрд гривен. Конфискованный траулер является частью торгового "флота" российского олигарха. Интересно, что до полномасштабного вторжения судно достраивалось на судостроительном заводе в Украине.

По данным СБУ, Верховский входит в ближайшее окружение руководства России и является одним из крупнейших финансовых спонсоров войны против Украины. Доходы от своего рыболовного промысла позволяли ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет РФ.

Чтобы обойти санкции, бенефициарный владелец траулера оформил его в одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ. Однако сотрудники СБУ разоблачили эту сделку и заблокировали российский траулер на территории Украины.