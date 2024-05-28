ВАКС стягнув у дохід держави активи російського підприємця та політика Верховського

27 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції стягнення активів в дохід держави до російського підприємця Олександра Верховського.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Рішенням суду у справі 991/3912/24 в дохід держави стягнуто великий морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який належить Верховському.

Повідомляється, що підставою для конфіскації майна російського підприємця за його антиукраїнську позицію стала інформація, надана Службою безпеки України. При цьому, конфіскація активів проросійських осіб є однією з санкцій, які застосовує українська влада в рамках протидії російській агресії.

Верховський має право подати апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з дня його проголошення до Апеляційної палати цього ж суду.

Додамо, Верховський у 2012-2017 роках був членом Ради Федерації - верхньої палати парламенту Росії, де представляв Сахалінську область. У 2014 році він проголосував за введення російських військ на територію України. На початку 2023-го Верховський публічно висловив підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

СБУ арештувала судно Верховського минулого року

Додамо, СБУ арештувала судно підсанкційного російського олігарха ще 26 травня 2023. Його вартість сягає приблизно 1 млрд гривень. Конфіскований траулер є частиною торговельного "флоту" російського олігарха. Цікаво, що до повномасштабного вторгнення судно добудовувалося на суднобудівельному заводі у Миколаєві в Україні.

За даними СБУ, Верховський входить до найближчого оточення керівництва Росії і є одним з найбільших фінансових спонсорів війни проти України. Прибутки від свого риболовецького промислу дозволяли йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ.

Щоб обійти санкції, бенефіціарний власник траулера оформив його на одну із підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Однак співробітники СБУ викрили цю оборудку і заблокували російський траулер на території України.