За кулисами создания газеты "Дело"

Несколько воспоминаний о немцах, инвестициях и других событиях со времен создания "Дела".

Немцы

Когда мы с Майклом Столларжем стояли на балконе гостиницы "Премьер палац", он вдруг спросил меня:

— Станислав, как думаешь, у нас получится?

Майкл был юристом, который проводил соглашение о создании издательства «Экономика» между мной, Игорем Ляшенко и ведущей издательской группой Германии – Handelsblatt. И тогда он был несколько скептически настроен. Как, вероятно, каждый немецкий корпоративный юрист. Однако интересным было то, что спросил он меня, выйдет ли у нас, на вечеринке, посвященной подписанию соглашения о создании издательства “Экономика”. Так я узнал, что немцы всегда сомневаются.

Мы с Майклом, вся команда менеджмента "ИнвестГазеты", руководители немецкого издательства пили шампанское в ресторане, находящемся на крыше "Премьер палаца".

Было через 12 ночи, когда он задал свой вопрос. Я взглянул вниз — а на Бессарабке, как всегда в те времена, — движ, куча автомобилей, все сигналят. Помню, я тогда показал ему на тянучку внизу и задал вопрос в ответ:

— Майкл, а что в полночь происходит в центре Дюссельдорфа?

Я объяснил юристу, что Украина – это страна, которая только начинает жить. У нас здесь драйв. Мы запускаем бизнес в удачное время, и это будет классный бизнес, вот увидишь.

Переговоры

Привлечь иностранного инвестора всегда считалось для украинского бизнеса улыбкой судьбы. Наверное, так думают те, кто не привлекал германские инвестиции. Переговоры, которые до моего разговора с немецким юристом продолжались несколько месяцев, были не простыми. Представители Handelsblatt оказались очень неуступчивыми по нескольким вопросам. Сейчас я уже не помню, во что мы уперлись, но финальное подписание растянулось на несколько этапов, с утра и до ночи. В последний день мы торговались и спорили так, что

Пару раз немецкая делегация вставай из-за стола с матом. Они очень хотели приобрести "ИнвестГазету" и пытались урезать полномочия украинской стороны. Финальная версия договора между нами и немцами об основании издательства, который мы подписали в 2004 году, насчитывала 500 страниц! И вот, когда уже все утрясли, собрались в офисе филиала одной немецкой юридической фирмы в Киеве... подписание договора сорвалось. Дело в том, что для подписания нужно распечатать несколько экземпляров договора — каждый в объеме 500 страниц. Принтер в этой юрфирме просто сдох уже на второй или третьей копии. Но через несколько часов юристы все же как-то решили проблему. Но до сих пор, когда я раз в несколько лет встречаю их представителя где-то на ивентах, он вспоминает то эпическое печатание.

Мирослав Павел

Все вопросы по бизнесу издательства мы решали через еще одного нашего партнера, чеха Мирослава Павла, тоже ставшего акционером вновь издательства. Собственно, именно Мирослав был драйвером этого соглашения, и именно он привел это немецкое издательство в Украину. Мирослав был основателем крупнейшей в то время деловой газеты Чехии - Hospodářské noviny. Офис издательства — большое историческое здание с модерновым ремонтом из стекла и металла — до сих пор кажется мне идеальным помещением для медиа. Когда точно построю такой в Киеве. Мирослав переехал в Киев и несколько лет являлся генеральным директором издательства "Экономика". Хотя фактически гендиректором был Игорь Ляшенко, по немецкой бизнес традиции, в нашем издательстве было 2 генеральных, как в каждой уважаемой немецкой компании. Во время нашего сотрудничества с Handelsblatt он был нашей дипломатической поддержкой, потому что прекрасно понимал реалии бизнеса в Украине в начале нулевых, как чех, он понимал реалии бизнеса в посткоммунистической стране и является большим сторонником Украины.

Прага

Хотя мажоритарным акционером издательства "Экономика" было издательство Handelsblatt, штаб-квартира которого находится в Дюссельдорфе, по совещанию с немцами мы летали в Прагу. Представители немецкого издательства не любили наведываться в Киев, им комфортнее было за полтора часа слетать в Прагу и вернуться в Дюссельдорф в тот же день. А вот мы с удовольствием летали в Прагу, потому что там встречал наш гостеприимный партнер Мирослав, руководивший ведущим чешским издательством Economia и его команда всегда радушно встречала нас, и радостно делились секретами производства деловой прессы. Но, конечно, больше всего в командировках в Прагу нас радовали вечерние встречи, когда мы завершали переговоры и шли куда-то в центр Праги выпить пива, обсудить новости и проблемы нашего совместного бизнеса в неформальной обстановке и без немцев. В Прагу мы летали чуть ли не по воскресеньям, пару раз в месяц так точно. И так 2 года. После тех командировок, я точно могу быть гидом лучшими пивными и ресторанами чешской столицы.

Газета "Дело"

Идея ежедневной газеты была в планах еще до наших переговоров с инвесторами. Собственно, и Мирослав, и немецкие коллеги издавали лидеров ежедневной деловой печати в Германии, Чехии и ряде других стран Восточной Европы. Так что масштабирование успешной модели мы сразу закладывали в планы вновь издательства “Экономика”.

Подготовка длилась около года, точно не помню сколько, потому что в основном этим занималась Галина Панченко, которая и стала главным редактором. Во время подготовки мы несколько раз посещали Прагу, Дюссельдорф и Варшаву, где встречались с коллегами из ежедневных газет, узнавали особенности ежедневного формата.

Вообще, в то время я больше занимался другим своим бизнесом, акционером которого тоже стал Мирослав Павел, так что всю операционную работу по созданию ежедневной газеты взяла на себя Галя. Собственно, "Дело" можно считать ее творением, поскольку именно она занималась вопросами формирования редакции, тематикой, проводила ежедневные планерки и сидевших по ночам в офисе редакции, находившемся тогда как раз напротив Оперного театра. Игорь Ляшенко и Мирослав Павел помогали ей идеями и больше занимались операционным управлением издательства, в котором кроме "Дела" в какой-то момент издавалось еще полтора десятка газет и журналов.

В стране, где с начала Независимости деловая пресса была представлена исключительно ежемесячными и еженедельными изданиями, газета "Дело" стала первым ежедневным изданием, которое развивалось как серьезный инвестиционный проект.

Помню, когда мы выбирали название для новой газеты, и остановились именно на "Дело", встал вопрос с доменом. Дело в том, что домен delo.ua уже был зарегистрирован одним англичанином, занимавшимся в то время издательским делом в Киеве. Долго торговались и сошлись на цене за домен в десять тысяч долларов. Ни у кого из инвесторов не было на этот счет возражений — в Европе такие домены в 2004 году продавались в 10 раз дороже.

"Скандал"

В общем, немцы не вмешивались в реакционную политику газеты, и вообще вопрос нашего издательства мы с ними больше обсуждали в Праге. Но однажды нам позвонили прямо из Дюссельдорфа. Менеджмент германского издательства был на стрессе. Мы сразу не поняли, в чем проблема, но со стороны немцев чувствовался какой-то непонятный ажиотаж. По телефону нам сообщили, что "Дело" занимается пропагандой... войны.

Созвонились. Оказывается, у нас на первой полосе, вверху, в небольшом блоке анонса, было опубликовано изображение автомата. Уж не помню, о чем был тот анонс, который редакция решила проиллюстрировать изображением автомата. Размер того блока – где-то 2 на 4 сантиметра. Однако немцы были от этого в шоке. Они потребовали едва не отменить весь тираж газеты.

Их шокировало само изображение автомата, в не содержание статьи. Их гиперреакция была нам тогда крайне непонятна. Но сейчас, учитывая замедленную реакцию разных правительств на войну в Украине, это уже не вызывало бы у нас вопросов.

Школа немецкого бизнеса

Вообще это сотрудничество было хорошей школой. Мы брали лучшие практики западного рынка, что-то адаптировали, но большинство придумывали сами. Потому что просто натянуть немецкий опыт и подходы это так не работало. Немцы очень уважали свободу печати и выбор редакции. Они никогда не пытались диктовать условия или темы редакции. В этом они радикально отличались от других мажоритарных акционеров других медиа.

Еще пару слов о договоре об учреждении издательства "Экономика", что на 500 страниц. Это как пачка бумаги А4. Наши немецкие партнеры включили в договор все, что только можно: и перечень проектов, и подробное описание прошлых проектов, все существующие наши с Игорем инвестиции в другие проекты, и биографические справки, чего там только не было. Этот фолиант я все еще храню. Я работал с компаниями Европы и США, основывал новые предприятия, однако самый крупный из заключенных договоров по объему и близко не приблизился к договору с Handelsblatt даже на 1/10.

Лично меня немцы научили меня одному слову, которое я часто вспоминаю и сейчас: ausgabenkürzungen. Это означает “Сокращение издержек”. В целом немцы инвестировали в проект издательства пару миллионов евро, и первые пару лет были нацелены на развитие. Но уже на третьем году проекта у немецкого издательства начались проблемы, связанные с тем, что в этой семейной фирме начались изменения на уровне акционеров, изменилась стратегия, и они резко заговорили об экономии. Так что с определенного момента они начали употреблять ausgabenkürzungen чуть ли не на каждой встрече по бюджету.

***

Я искренне радуюсь тому, что “Дело” выдержало эти 20 лет, это неординарное событие для медиарынка Украины. И еще больше радуюсь тому, что сейчас в “Экономике” контентом снова занимается именно Галина Панченко. Значит и в будущем за delo.ua будет интересно наблюдать.