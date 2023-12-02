В последние годы в Украине открывается много салонов красоты для мужчин, то есть барбершопов. Поэтому профессия барбера очень актуальна и востребована. Рассказываем, что делает барбер, где учиться и сколько зарабатывает.
Что делает барбер?
Барбер – это специалист, который занимается мужской стрижкой и уходом за волосами, а также делает внешний вид клиентов чистоплотным и стильным. В обязанности барбера входит:
- Стрижка волос.
- Создание прически.
- Бритье и уход за бородой.
- Мытье волос.
- Консультации и советы.
Какая зарплата у барбера?
В среднем барбер в Украине зарабатывает 23 000 грн/мес. Минимальная зарплата барбера в Украине составляет от 13 000 грн/мес. Некоторые барберы с опытом, работая в дорогих салонах, зарабатывают более 30 000 грн/мес.
Плюсы и минусы в работе барбером?
|Плюсы
|Минусы
|Высокие доходы.
|Физическая перегрузка.
|Творческая профессия.
|Конкуренция.
|Возможность открытия собственного бизнеса.
|Иногда плавающий график работы.
|Высокая ответственность.
Как стать барбером?
Отрасль в Украине развивается высокими темпами, поэтому в Украине активно открываются курсы, где можно получить знания по профессии "Барбер".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Где учиться на барбера?
Научиться на барбера можно как в колледжах, так и окончив краткосрочные курсы. Чтобы улучшить свои навыки, рекомендуется участвовать в конкурсах, периодически заканчивать курсы по повышению квалификации и т.д.
Курсы барбера
Рассмотрим несколько школ, где можно овладеть профессией "барбера":
- Академия ЦирульныК.
- Frisor Barberschool.
- Школа барберов.
Какие навыки нужны для барбера?
Для успешной карьеры барбера нужны следующие навыки:
- Технические навыки мужской стрижки волос, бритья и ухода за бородой.
- Овладение разными техниками стрижки.
- Умение брить волосы с использованием бритвы или триммера.
- Навыки обработки и ухода за бородой.
- Коммуникационные навыки.
- Творчество и вкус.
- Способность создавать стильные и модные прически.
- Эстетический вкус и способность определять, что подходит клиенту.
- Организационные навыки.
- Способность эффективно управлять временем и графиком работы.
- Навыки организации рабочего места и инструментов.
- Умение работать в команде.
- Высокая ответственность и приверженность работе.
- Внимательность к деталям и точность работы.
Развитие этих навыков поможет барберу оказывать качественные услуги и взаимодействовать с разными клиентами.