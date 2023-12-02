Останні роки в Україні відкривається багато салонів краси для чоловіків, тобто барбершопів. Тому професія барбера наразі дуже актуальна та затребувана. Розповідаємо що робить барбер, де навчатись та скільки зароблє.
Що робить барбер?
Барбер - це фахівець, який займається чоловічою стрижкою та доглядом за волоссям, а також робить зовнішній вигляд клієнтів охайним та стильним. В обов’язки барбера входить:
- Стрижка волосся.
- Створення зачіски.
- Гоління та догляд за бородою.
- Миття волосся.
- Консультації та рекомендації.
Яка зарплата у барбера?
В середньому барбер в Україні заробляє 23 000 грн / міс. Мінімальна зарплата барбера в Україні складає від 13 000 грн / міс. Деякі барбери з досвідом, працюючи у дорогих салонах, заробляють більше 30 000 грн / міс.
Плюси та мінуси в роботі барбером?
|Плюси
|Мінуси
|Високі доходи.
|Фізичне навантаження.
|Творча професія.
|Конкуренція.
|Можливість відкриття власного бізнесу.
|Іноді плаваючий графік роботи.
|Висока відповідальність.
Як стати барбером?
Галузь в Україні розвивається високими темпами, тому в Україні активно відкриваються курси, де можна отримати знання за професією “барбер”.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Де вчитись на барбера?
Навчатись на барбера можна як у коледжах так і закінчивши короткострокові курси. Щоб покращити свої навички рекомендується брати участь у конкурсах, періодично закінчувати курси з підвищення кваліфікації тощо.
Курси барбера
Розглянемо кілька школ, де можна опанувати професію “барбера”:
- Академія ЦирульниК.
- Frisor Barberschool.
- Школа барберів.
Які навички потрібні для барбера?
Для успішної кар'єри барберу потрібні такі навички:
- Технічні навички чоловічої стрижки волосся, гоління та догляду за бородою.
- Оволодіння різними техніками стрижки.
- Вміння голити волосся з використанням бритви чи триммера.
- Навички обробки та догляду за бородою.
- Комунікаційні навички.
- Творчість та естетичний смак.
- Здатність створювати стильні та модні зачіски.
- Естетичний смак та здатність визначати, що підходить клієнту.
- Організаційні навички.
- Здатність ефективно управляти часом та графіком роботи.
- Навички організації робочого місця та інструментів.
- Вміння працювати в команді.
- Висока відповідальність та відданість роботі.
- Уважність до деталей та точність в роботі.
Розвиток цих навичок допоможе барберу надавати високоякісні послуги та взаємодіяти з різними клієнтами.