Останні роки в Україні відкривається багато салонів краси для чоловіків, тобто барбершопів. Тому професія барбера наразі дуже актуальна та затребувана. Розповідаємо що робить барбер, де навчатись та скільки зароблє.

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Що робить барбер?

Барбер - це фахівець, який займається чоловічою стрижкою та доглядом за волоссям, а також робить зовнішній вигляд клієнтів охайним та стильним. В обов’язки барбера входить:

Стрижка волосся.

Створення зачіски.

Гоління та догляд за бородою.

Миття волосся.

Консультації та рекомендації.

Яка зарплата у барбера?

В середньому барбер в Україні заробляє 23 000 грн / міс. Мінімальна зарплата барбера в Україні складає від 13 000 грн / міс. Деякі барбери з досвідом, працюючи у дорогих салонах, заробляють більше 30 000 грн / міс.

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Плюси та мінуси в роботі барбером?

Плюси Мінуси Високі доходи. Фізичне навантаження. Творча професія. Конкуренція. Можливість відкриття власного бізнесу. Іноді плаваючий графік роботи. Висока відповідальність.

Як стати барбером?

Галузь в Україні розвивається високими темпами, тому в Україні активно відкриваються курси, де можна отримати знання за професією “барбер”.

Де вчитись на барбера?

Навчатись на барбера можна як у коледжах так і закінчивши короткострокові курси. Щоб покращити свої навички рекомендується брати участь у конкурсах, періодично закінчувати курси з підвищення кваліфікації тощо.

Курси барбера

Розглянемо кілька школ, де можна опанувати професію “барбера”:

Академія ЦирульниК. Frisor Barberschool. Школа барберів.

Які навички потрібні для барбера?

Для успішної кар'єри барберу потрібні такі навички:

Технічні навички чоловічої стрижки волосся, гоління та догляду за бородою.

Оволодіння різними техніками стрижки.

Вміння голити волосся з використанням бритви чи триммера.

Навички обробки та догляду за бородою.

Комунікаційні навички.

Творчість та естетичний смак.

Здатність створювати стильні та модні зачіски.

Естетичний смак та здатність визначати, що підходить клієнту.

Організаційні навички.

Здатність ефективно управляти часом та графіком роботи.

Навички організації робочого місця та інструментів.

Вміння працювати в команді.

Висока відповідальність та відданість роботі.

Уважність до деталей та точність в роботі.

Розвиток цих навичок допоможе барберу надавати високоякісні послуги та взаємодіяти з різними клієнтами.