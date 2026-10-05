Куда уходят деньги с концерта: как работает билетный бизнес в Украине

Билеты на концерты в Украине дорожают примерно на 10-12% каждый год. В то же время в 2026 году зрители стали осторожнее тратить деньги на развлечения, а риски безопасности дополнительно влияют на продажи. При этом расходы организаторов растут быстрее покупательной способности аудитории, поэтому даже концерт с хорошими продажами не всегда приносит прибыль. Dilo разобралось, из чего состоит цена билета, какая часть выручки остается организатору и какие концерты сегодня собирают больше всего зрителей.

Цену определяет организатор

Цену билета устанавливает организатор, а не билетный оператор, объяснил основатель Concert.ua Дмитрий Феликсов. Она зависит от экономики конкретного события: гонорара артиста, стоимости площадки и продакшна, команды, логистики, маркетинга, налогов и ожидаемого количества зрителей.

Продюсер группы Tember Blanche, соучредитель YouTube-канала "Звучить!" и член авторского совета ОО УААСП Влад Лагода добавил в этот перечень целевую аудиторию, а также тип и размер площадки. В стоимость билета закладывают и прибыль, которую организатор планирует получить от концерта.

Ценовые категории зависят от места в зале . Для событий с высоким спросом цена может изменяться во время кампании: сначала действуют билеты early bird по более привлекательной цене, затем следующие категории дорожают в процессе продажи. Если ажиотажа нет, цена в течение кампании меняется редко, отметил Феликсов.

Как делится выручка

Универсальной формулы для условных 1000 грн нет. По словам Феликсова, организатор получает выручку от продажи билетов и из нее финансирует весь бюджет: гонорар артиста, аренду площадки, оплату подрядчиков.

Лагода описал порядок следующим образом: сначала покрываются все расходы, и только потом прибыль делят между артистом и организатором. В стандартных рыночных условиях распределение составляет 70/30 в пользу команды артиста. Иногда артист имеет гарантированный гонорар вне зависимости от количества проданных билетов. Тогда гонорар становится частью расходов , а всю прибыль получает организатор. Даже если событие убыточное, площадка и билетный оператор все равно получают свои деньги.

Сколько получает билетный оператор

Оператор имеет два источника дохода: агентское вознаграждение и сервисный сбор. По словам Феликсова, типичное агентское вознаграждение составляет около 6-8%. Сервисный сбор обычно колеблется в пределах 5–9% и зависит от размера вознаграждения и условий договора.

Лагода по собственному опыту называет более широкий диапазон. По его словам, комиссия билетного оператора составляет от 2 до 10% от стоимости билета, установленной организатором. Отдельно покупатель платит сервисный сбор, который обычно составляет примерно столько же.

Оператор получает деньги не только за "выдачу билета". Феликсов пояснил, что сбор покрывает технологическую платформу, платежи, поддержку зрителя и другие услуги, связанные с транзакцией. Лагода обратил внимание еще на одну ценность: операторы имеют базу контактов людей, которые ходят на концерты, и могут более эффективно настраивать таргетированную рекламу.

Самые большие затраты самого оператора, по словам Феликсова, это маркетинг и команда. Далее следует разработка и поддержка платформы, эквайринг, customer support, CRM, аналитика и кибербезопасность. "Фактически современный оператор - это одновременно технологическая, маркетинговая и сервисная компания", - сказал он.

Из чего состоит бюджет концерта

Лагода привел структуру расходов на примере продолжающегося тура Tember Blanche. По его словам, для других туров и концертов части примерно такие же:

аренда площадки - 27%;

команда - 24%;

промо - 19,5%;

аренда аппаратуры - 16%;

логистика и быт – 13,5%.

Сколько билетов нужно продать

Точка безубыточности обычно приходится на 35-50% зала, рассказал Лагода. Больше всего на нее влияет продакшная размах: чем больше музыкантов, света и техники, тем дороже. Второй фактор – логистика. Киевскому артисту в Киеве достаточно продать меньшее количество зала, чем, например, во Львове, куда нужно везти всю команду.

Случаются и имиджевые концерты, которые не покрывают расходы даже при аншлаге. Тогда организаторы ищут спонсоров или сознательно уходят в минус.

"Не всегда это заработок", - отметил Лагода.

Показательный пример - концерт "2 СТОРОНЫ" Сергея Жадана и Дениса Блощинского. Даже sold out не гарантировал покрытие всех расходов только на средства билетов.

Рынок в 2026 году

По оценке Феликсова, 2024-2025 годы стали периодом активного возобновления концертного рынка, а 2025-й был очень сильным. В 2026-м тренд изменился: сначала наступило естественное охлаждение спроса, а в последнее время его существенно усугубила ситуация безопасности. Цены на билеты продолжают расти, но себестоимость событий часто растет еще быстрее.

Лагода оценивает изменения еще более пессимистично и выделяет три причины:

Удорожание услуг. Из-за инфляции, девальвации гривны и дефицита кадров площадки и прокатные компании поднимают цены. Организаторы не могут пропорционально повысить стоимость билета, потому что покупательная способность аудитории падает. Меньше потенциальных зрителей. Кто-то присоединяется к Силам обороны, кто-то уезжает за границу, для кого-то развлекательные события не ко времени, а кто-то вообще не выходит из дома. Нехватка новых имен. По словам Лагоды, украинский музыкальный рынок "варится сам в себе". Артистов, на которых готовы идти люди, становится меньше, а имеющиеся постепенно утомляют аудиторию.

Лучше всего продаются концерты артистов со сформированной аудиторией, регулярно посещающей их выступления, а также исполнителей, интерес к которым только набирает обороты. Высокий спрос могут иметь и концерты артистов, которые уже получили популярность онлайн, но давно не выступали вживую.

По словам Феликсова, решающим является не столько жанр, сколько уникальность события. Зрители охотнее покупают билеты на премьеры, редкие выступления и специальные шоу, дающие конкретную причину пойти на концерт именно сейчас.