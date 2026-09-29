Около 8000 за билет на Klavdia Petrivna: сколько зарабатывают на концертном туре

Билетная выручка тура украинского артиста на 10-15 городов может составить 6-9 млн. грн. Однако значительная часть этих денег уходит на аренду площадок, продакшн, команду, логистику, налоги и комиссии. Как формируется экономика концертного тура в Украине, рассказал Dilo основатель билетного оператора Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Сколько выручки может принести один концерт

Даже в пределах одного тура, цены на билеты могут заметно отличаться в зависимости от города, площадки и спроса на артиста.

Феликсов приводит пример тура группы Phil It. Средняя фактическая цена проданного билета составила около 900 грн. В части регионов она была на уровне 750–800 грн., а во Львове превышала 1200 грн.

В среднем на один концерт приходило 600–650 зрителей. При средней цене билета около 900 грн это примерно 540–585 тыс. грн билетной выручки за вечер.

Киев в эти расчеты не входит. Большие столичные концерты имеют другой масштаб, а вместе с большим количеством зрителей растут и расходы.

Куда идет билетная выручка

По оценке Феликсова, тур на 10-15 городов может собрать около 6-9 млн грн по продаже билетов. Но между этой суммой и прибылью организатора есть несколько крупных статей расходов.

Больше всего средств нуждаются в аренде площадок и продакшн, в том числе сцена, звук и свет. По его словам, на них приходится около половины расходов. Еще по 15–20% составляют расходы на команду и логистику с проживанием, около 10% приходится на налоги и комиссии.

Часть этих расходов организатор не может значительно сократить, даже если концерт продается хуже, чем ожидалось. Площадка уже арендована, техника заказана, команда работает, а артист и персонал должны добраться в следующий город. Поэтому количество проданных билетов непосредственно определяет, покроет ли концерт только расходы, или принесет прибыль.

Отдельной составляющей цены билета является сервисный сбор. В Украине используется модель, при которой к стоимости билета прилагается сервисный сбор, покрывающий расход билетного оператора на дистрибуцию и маркетинг.

По словам Феликсова, нормальная рентабельность успешного концертного тура составляет 15–20%, а 20–30% считается очень хорошим результатом. По таким показателям тур с билетной выручкой 6–9 млн грн может принести около 0,9–1,8 млн грн прибыли.

Почему Киев считают отдельно

Большие концерты в Киеве имеют иную экономику, чем выступления в регионах. Большие площадки позволяют продать больше билетов и получить более высокую выручку, но в то же время требуют значительно больших затрат на организацию шоу.

Один из примеров такого масштаба – концерты Klavdia Petrivna в киевском Дворце спорта. На старте продаж образовалась электронная очередь, а первую тысячу билетов раскупили за 22 минуты. Билеты стоили от 499 до 7499 грн, а два концерта в общей сложности посетили 16 тысяч зрителей.

По словам Феликсова, большие концерты нуждаются в больших затратах на площадку, техническое обеспечение, сцену, костюмы и другие составляющие шоу. Поэтому даже при аншлаге высокая билетная выручка не означает такой же прибыли для организатора.