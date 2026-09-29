Майже 8000 за квиток на Klavdia Petrivna: скільки заробляють на концертному турі

Квиткова виручка туру українського артиста на 10–15 міст може становити 6–9 млн грн. Однак значна частина цих грошей іде на оренду майданчиків, продакшн, команду, логістику, податки та комісії. Про те, як формується економіка концертного туру в Україні, розповів Dilo засновник квиткового оператора Concert.ua Дмитро Феліксов.

Скільки виручки може принести один концерт

Навіть у межах одного туру ціни на квитки можуть помітно відрізнятися залежно від міста, майданчика та попиту на артиста.

Феліксов наводить приклад туру гурту Phil It. Середня фактична ціна проданого квитка становила близько 900 грн. У частині регіонів вона була на рівні 750–800 грн, а у Львові перевищувала 1200 грн.

У середньому на один концерт приходили 600–650 глядачів. За середньої ціни квитка близько 900 грн це приблизно 540–585 тис. грн квиткової виручки за вечір.

Київ у ці розрахунки не входить. Великі столичні концерти мають інший масштаб, а разом із більшою кількістю глядачів зростають і витрати.

Куди йде квиткова виручка

За оцінкою Феліксова, тур на 10–15 міст може зібрати близько 6–9 млн грн з продажу квитків. Але між цією сумою і прибутком організатора є кілька великих статей витрат.

Найбільше коштів потребують оренда майданчиків і продакшн, зокрема сцена, звук та світло. За його словами, на них припадає близько половини витрат. Ще по 15–20% становлять витрати на команду та логістику з проживанням, близько 10% припадає на податки й комісії.

Частину цих витрат організатор не може суттєво скоротити, навіть якщо концерт продається гірше, ніж очікувалося. Майданчик уже орендований, техніка замовлена, команда працює, а артист і персонал мають дістатися наступного міста. Тому кількість проданих квитків безпосередньо визначає, чи концерт лише покриє витрати, чи принесе прибуток.

Окремою складовою ціни квитка є сервісний збір. В Україні використовується модель, за якої до вартості квитка додається сервісний збір, що покриває витрати квиткового оператора на дистрибуцію та маркетинг.

За словами Феліксова, нормальна рентабельність успішного концертного туру становить 15–20%, а 20–30% уже вважається дуже хорошим результатом. За таких показників тур із квитковою виручкою 6–9 млн грн може принести близько 0,9–1,8 млн грн прибутку.

Чому Київ рахують окремо

Великі концерти у Києві мають іншу економіку, ніж виступи в регіонах. Більші майданчики дозволяють продати більше квитків і отримати вищу виручку, але водночас потребують значно більших витрат на організацію шоу.

Один із прикладів такого масштабу — концерти Klavdia Petrivna у київському Палаці спорту. На старті продажів утворилася електронна черга, а першу тисячу квитків розкупили за 22 хвилини. Квитки коштували від 499 до 7499 грн, а два концерти загалом відвідали 16 тисяч глядачів.

За словами Феліксова, великі концерти потребують більших витрат на майданчик, технічне забезпечення, сцену, костюми та інші складові шоу. Тому навіть за аншлагу висока квиткова виручка не означає такого самого прибутку для організатора.