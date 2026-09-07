UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,56

--0,17

EUR

51,79

--0,15

Наличный курс:

USD

44,80

44,66

EUR

52,14

51,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Афиша
Дата публикации

Математика от проданных билетов, которая никогда не сойдется: зачем бизнес заходит в неокупаемые концерты

Почему лучшие культурные события в Украине не сходятся ни в одной бизнес-модели – и что с этим делать?

11 июля во Львове, в парке имени Ивана Франко, мы с Сергеем Жаданом сыграли концерт "2 СТОРОНЫ". Сценой нам служила ротонда 1835 года – круглая беседка, которую архитекторы почти два столетия назад вписали в планировку парка так точно, что нам оставалось только услышать это место и не испортить его.

Мы достроили вокруг ротонды полукруглое накрытие – эдакий зонт над зрителями. Техническую зону спрятали за LED-экранами, ротонду окольцевали проекционной сеткой, подвесили пять проекторов, которые выводили на сетку графику Сергея, тексты, анимацию – и эти изображения прошивали насквозь пространство, ложась на экран сзади. Внутри ротонды, как в прозрачном аквариуме, сидели музыканты симфонического квинтета. Мы с Сергеем сменяли друг друга: я пел песни, он читал стихи, которые сам подбирал под тексты этих песен, а я потом брал его стихи и вместе с музыкантами превращал их в оркестровки – чтобы все это стало единственным музыкальным полотном, а не концертом из номеров.

Зал – если можно назвать залом пространство под накрытием под открытым небом – вместил 448 мест. Был солдаут. Еще около тысячи человек слушали концерт из парка бесплатно. Билет стоил 300 гривен – и это была сознательная ценовая политика, а не просчет.

А теперь – математика.

Сколько это стоит на самом деле

Чистая выручка за билеты составила около 90 тысяч гривен. Вместе с аукционом и донатами мы собрали более 329 тысяч – и все эти средства ушли на патронатную службу Второго корпуса НГУ "Хартия". То есть билетная касса не покрывала расходы даже теоретически: она сначала работала не на проект, а на войско.

Но представим себе, что мы хотели бы окупиться. Давайте посчитаем, сколько стоит событие такого уровня.

Сценические конструкции, свет и звук – в зависимости от инженерных решений – от 700–800 тысяч до 1,2–1,3 миллиона гривен. Проекционное оборудование, экраны, сетка – еще 250–350 тысяч. Работа команды – светорежиссеры, звукорежиссеры, производство контента, творческие решения – от 150 до 300 тысяч, в зависимости от подхода. Базовая инфраструктура, о которой зритель никогда не думает – генератор, электроэнергия, туалеты, охрана, уборка – около 200 тысяч. Логистика, гонорары музыкантов, расселение – еще 150–200 тысяч.

Суммарно выходит примерно 40-60 тысяч долларов за реализацию одного такого проекта.

Теперь вернемся в кассу. Даже если мы поставили билет не 300, а 800 гривен – цену, которая уже отсекает значительную часть аудитории, – то за 500 мест получили бы 400 тысяч гривен. Предположим, что мы не раздали никому приглашения (что фактически невозможно, но допустим). Это максимум 10 тысяч долларов. В лучшем сценарии билеты покрывают одну десятую или одну двенадцатую стоимости события.

Это не ошибка в бизнес-плане. Это свойство самого жанра: уникальное событие, созданное под конкретное место, с оригинальным контентом, который пишется специально для него, не масштабируется и не амортизируется. Ее нельзя отыграть сорок раз в сорока городах, размазав продакшн-расходы по турне. Она существует один вечер – и именно в этом ее ценность.

Фото 2 — Математика от проданных билетов, которая никогда не сойдется: зачем бизнес заходит в неокупаемые концерты
Фото 3 — Математика от проданных билетов, которая никогда не сойдется: зачем бизнес заходит в неокупаемые концерты
Фото 4 — Математика от проданных билетов, которая никогда не сойдется: зачем бизнес заходит в неокупаемые концерты
Фото 5 — Математика от проданных билетов, которая никогда не сойдется: зачем бизнес заходит в неокупаемые концерты
Фото 6 — Математика от проданных билетов, которая никогда не сойдется: зачем бизнес заходит в неокупаемые концерты
Фото 7 — Математика от проданных билетов, которая никогда не сойдется: зачем бизнес заходит в неокупаемые концерты
Фото 8 — Математика от проданных билетов, которая никогда не сойдется: зачем бизнес заходит в неокупаемые концерты
Фото 9 — Математика от проданных билетов, которая никогда не сойдется: зачем бизнес заходит в неокупаемые концерты
Фото 10 — Математика от проданных билетов, которая никогда не сойдется: зачем бизнес заходит в неокупаемые концерты
Фото 11 — Математика от проданных билетов, которая никогда не сойдется: зачем бизнес заходит в неокупаемые концерты
Фото 12 — Математика от проданных билетов, которая никогда не сойдется: зачем бизнес заходит в неокупаемые концерты

Зачем так сложно

Здесь стоит остановиться и ответить на вопрос, который бы задал любой финансовый директор: а зачем вообще так? Есть клубные площадки с готовым звуком и светом, есть филармонический зал, есть стандартный райдер – себестоимость упала бы в разы. Ответ состоит в том, что событие, встроенное в город, и событие, привезенное в город, – это два разных продукта. И исследования креативной экономики различают их достаточно четко.

Во-первых, место здесь не декорация, а соавтор. Архитектурная феноменология называет это genius loci – духом места: Кристиан Норберг-Шульц еще в конце семидесятых описывал, как построенное пространство несет в себе значения, которые человек считывает телом, а не разумом. Site-specific искусство не использует локацию – оно ее активирует. Ротонда 1835 года, ее геометрия, ее акустика, деревья парка вокруг стали частью высказывания, и то же музыкальное полотно, перенесенное на клубную сцену, было бы другим – более бедным – произведением.

Во-вторых, существует уже двадцатилетний корпус исследований того, что Энн Маркузен и Энн Гадва в белой книге для Национального фонда искусств США назвали creative placemaking: когда художественные события стратегически вписываются в физическую и социальную ткань города, они оживляют публичные пространства, сводят вместе разные аудитории и дают измеряемые эффекты для локальной экономики и качества жизни. Грег Ричардс и Роберт Палмер в книге "Eventful Cities" проводят границу между принимающим события городом и городом событийным: первое получает кассу и трафик, второе – идентичность. Важно, что речь идет не о многодневных фестивалях на десятки тысяч гостей – ценность здесь измеряется не масштабом, а плотностью связи между событием, местом и живущими в нем людьми.

В-третьих, бесплатный доступ. Тысяча людей в парке – это не потерянная выручка. Это часть продукта. ВОЗ в 2019 году синтезировала более трех тысяч исследований и зафиксировала: участие в художественных событиях имеет доказанные эффекты для психического здоровья, благосостояния и социальной сплоченности. В воюющей стране открытый парк, куда можно прийти без билета и услышать стихи Жадана и песни Блощинского под симфонический квинтет, – это инфраструктура устойчивости в буквальном, исследованном смысле слова, а не красивая метафора.

И, наконец, контекст умножает смыслы. Песня, стихотворение, проекция, ротонда, июльский вечер – каждый элемент отдельно стоит немного; составленные в одном месте и времени, они дают то, что экономика впечатлений со времен Пайна и Гилмора считает самым дорогим типом предложения – не товар, не услугу, а меняющий человека опыт. Поэтому такие события не конкурируют ни с клубным концертом, ни со стадионным туром: они работают в другой категории ценности. Проблема лишь в том, что у этой категории ценности нет собственной категории выручки.

Кто третий

Следовательно, честный ответ на вопрос "как такие концерты вообще возможны" звучит так: без третьей стороны – никак.

Третьей стороной может быть правительство. Но государственная поддержка – это большие бюджетные программы, которые планируются на год вперед со своими процедурами, ограничениями и нюансами. Это важный инструмент, но он плохо подходит для проектов, которые рождаются из разговора двух людей и должны быть сыграны этим летом, в этой ротонде, пока идет война и пока эти тексты звучат именно так.

Третьей стороной может быть бизнес. И здесь главная ловушка – транзакционная логика. Максимум, что можно получить от отдела маркетинга или коммуникаций на подобный проект – 50, 100, 150 тысяч гривен. Тем более, во время войны, когда каждая гривна рекламного бюджета считается. Маркетинг мыслит охватами и конверсиями, и в этой системе координат концерт на 448 мест – это плохое соглашение. Так и должно быть: это действительно плохая сделка, если мерить ее линейкой сделок.

Наш концерт состоялся, потому что нашелся бизнес, меряемый другой линейкой. Генеральным партнером "2 СТОРОН" стала Work.ua, а точнее – Артур Михно, сформулировавший это честнее любого культурного менеджера: математика от проданных билетов здесь не сойдется никогда. Он зашел в проект не потому, что ему пообещали логотип на афише, а потому, что увидел в этом целесообразность другого порядка – государственническую, если хотите.

Что покупает нетранзакционный бизнес

И вот здесь начинается самое интересное – то, ради чего я собственно пишу эту колонку.

Когда бизнес заходит в культуру вне транзакционной логики, он не просто "спонсирует событие". Он меняет саму сферу. Благодаря тому, что появился партнер Сергей Жадан пишет новые тексты для выступления, а я пишу новые песни. Благодаря тому, что появился партнер, пишется оркестровая музыка на эти произведения, собирается программа, которой вчера не существовало. Создается прецедент – а прецедент в культуре весит больше отдельного события, потому что он показывает другим авторам, другим командам, другим городам, что так можно.

А люди, которые попадают на такой концерт, получают значительно больше суммы составляющих – больше, чем песни+стихи+проекции. Они получают впечатление, которое не получали годами. В стране, которая пятый год живет в войне, это не роскошь и не декорация. Это то, что держит наше ментальное здоровье.

Поэтому мой тезис прост. В Украине есть авторы, есть команды, есть инженеры, которые умеют строить накрытие над ротондой 1835 так, что оно выглядит, будто стояло там всегда. Нет только одного – устоявшейся модели, в которой сознательный бизнес системно, а не случайно, становится третьей стороной таких событий. Пока это держится на отдельных людях, которые сами выросли до этого решения.

Ротонда в парке Франко когда-то построили люди, которые вряд ли считали ее окупаемость. Они просто знали, что городу нужно место, где будет звучать музыка. Спустя сто девяносто лет мы пришли туда со своими песнями и стихами – и выяснилось, что логика не изменилась. Такие места и события никогда не сходятся в кассе. Они сходятся где-то в другом месте.

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности