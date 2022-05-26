Лента "Почему я жив" украинского режиссера Вилена Новака получила награду в Каннах

На кинофестивале Silk Road Film Awards в Каннах фильм "Почему я жив" украинского режиссера Вилена Новака одержал победу в номинации Best Feature Film Director ("Лучший режиссер полнометражного фильма").

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Об этом сообщает официальный сайт фестиваля.

Сюжет фильма "Почему я жив" базируется на автобиографическом рассказе Евгения Митько "Теперь я турок, не казак", который вышел в 1989 году. В нем молодые Фрося (Анастасия Марков) и Ленчик (Роланд Мишко) мечтают жениться, однако отец девушки (Виктор Жданов) против этого из-за того, что парень еврей.

Премьера фильма "Почему я жив" состоялась в ноябре прошлого года. Фильм уже успел получить несколько наград, в частности, Гран-при 10-го юбилейного Международного кинофестиваля "Кино и ТИ", FUTURE OF FILM AWARDS и Europe Film Festival и других мероприятий.

"Производственная ассоциация Шелкового пути" (ASRP) появилась параллельно с основным кинофестивалем Канна в 2019 году. Цель ASRP – продвигать профессионалов кино и музыки преимущественно из стран Шелкового пути и со всего мира. Учредители заинтересованы также в расширении границ проекта "Шелковый путь" в целях развития международного культурного обмена с Францией. Это организация двух независимых кинофестивалей: международного Каннского фестиваля независимого кино (CIIFF) и Silk Road Film Awards Cannes (SRFA).

Напомним, корреспондент Delo.ua Илья Требор ранее рассказывал, кто представляет нашу страну в Каннах, где и когда можно посмотреть фильмы "новой украинской волны", а также какие картины попали в секцию Work in Progress Одесского международного кинофестиваля.