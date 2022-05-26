Стрічка "Чому я живий" українського режисера Вілена Новака отримала нагороду в Каннах

На кінофестивалі Silk Road Film Awards в Каннах фільм "Чому я живий" українського режисера Вілена Новака здобув перемогу в номінації Best Feature Film Director ("Найкращий режисер повнометражного фільму").

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Про це повідомляє офіційний сайт фестиваля.

Сюжет стрічки "Чому я живий" базується на автобіографічному оповіданні Євгена Мітька "Тепер я турок, не козак", яке вийшло у 1989 році. В ньому молоді Фрося (Анастасія Марків) та Льончик (Роланд Мішко) мріють одружитися, однак батько дівчини (Віктор Жданов) проти цього через те, що хлопець єврей.

Прем’єра стрічки "Чому я живий" відбулась у листопаді минулого року. Фільм вже встиг здобути декілька нагород, зокрема Гран-прі 10-го ювілейного Міжнародного кінофестивалю "Кіно і ТИ", FUTURE OF FILM AWARDS та Europe Film Festival й інших заходів.

"Виробнича асоціація Шовкового шляху" (ASRP) з'явилася паралельно з основним кінофестивалем Канна в 2019 році. Мета ASRP – просувати професіоналів кіно та музики переважно з країн Шовкового шляху та з усього світу. Засновники зацікавлені також у розширенні меж проекту "Шовковий шлях" з метою розвитку міжнародного культурного обміну з Францією. Це організація двох незалежних кінофестивалів: міжнародного Каннського фестивалю незалежного кіно (CIIFF) і Silk Road Film Awards Cannes (SRFA).

Нагадаємо, кореспондент Delo.ua Ілля Требор раніше розповідав, хто представляє нашу країну в Каннах, де і коли можна переглянути фільми "нової української хвилі", а також які картини потрапили до секції Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю.