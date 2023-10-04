Нужно выстроить стену культуры от РФ. Какую роль играет культура в войне России против Украины

Все ли мы понимаем суть этого мировоззренческого понятия — культура? Какая роль украинской культуры во время войны для военных, в тылу, для украинцев за пределами страны, всего мира? Как будет влиять культура на развитие Украины после нашей победы, рассказали участники форума “Диригенты перемен” во время дискуссионной панели “Война культур. Выиграют смыслы”.

На форуме “Диригенты перемен” в дискуссионной панели “Война культур. Выиграют смыслы” выступили предприниматель, основатель культурного института “Міжвухами” Павел Гайдай , продюсер, председатель правления Ассоциации "Смотри украинское!" Андрей Ризоль и лидер группы Kozak System Иван Леньо. Модератором дискуссионной панели выступил заместитель председателя правления МХП Андрей Булах , поднявший вопрос, за что воюет Россия против Украины.

"Тысячи ракет и другого оружия пытаются уничтожить большую часть территории нашей страны. Украинцы с оружием в руках защищают свою страну, возвращая свои территории. Но это война не только на территории, в культурном и историческом аспекте это не только война одной армии с другой. Это настоящая война культур, которая началась много столетий тому назад. Это война за то, чтобы мы могли называться нацией. Война за то, чтобы мы были субъектом на культурной карте мира", – говорит Андрей Булах, начав дискуссионную панель "Война культур. Выиграют смыслы”.

Заместитель председателя правления МХП Андрей Булах. Фото: пресс-служба Делойт Украина

Что такое культура

Во время панельной дискуссии модератор Андрей Булах спросил аудиторию и спикеров, что такое культура и за что сейчас воюет Россия против Украины. По его наблюдениям, во время предыдущих выступлений спикеры чаще употребляли слово "культура", чем "единство", поэтому он проникся вопросом, почему так?

Павел Гайдай отметил, что всегда есть проблема с определением и границами между понятиями, потому что против Украины диверсировали уже десятки лет.

"Нас уверяли, что культура - это то, что возникло на досуге и для досуга, но это не так", - говорит Гайдай.

Культура – это система смыслов, где у нее есть четкая задача сделать из ребенка человека. При этом разные смыслы, существующие в разных системах, по-разному объясняются и воспринимаются. Он подчеркнул, что разные культуры во всем мире формируют разное восприятие понятий. Поэтому в нашем случае культура делает из нас украинцев.

Участники форума "Диригенты перемен". Фото: пресс-служба Делойт Украина

“Они (РФ, - ред) забирают наше наследие, устанавливают свои памятки, меняют наших людей на своих. На мой взгляд, война идет за носителя культуры, их интересуют наши последующие поколения, поэтому они с нами воюют", – говорит Павел.

Кино и музыка ради победы

На панели Андрей Булах затронул тему искусства и того, как благодаря ему развивается украинская культура. Например, с помощью проекта "Кино ради победы" продюсера Андрея Ризоля, в рамках которого уже состоялось более 1300 показов в общинах и воинских частях, украинцы ощущают единство, поддержку, а часто после просмотра фильмов еще и катарсис.

“Пока украинцы не проявили свободы, мир не поддерживал нас. А воля — это продукт культуры", — говорит Ризоль.

Он отметил, что во время поездок по городам и общинам его команда много общается с военными, переселенцами, украинцами и поддерживает их, чтобы мотивировать бороться в дальнейшем.

Иван Леньо поделился своим опытом, как он через свои выступления и концерты поддерживает украинцев во время войны. Так, музыкант с начала полномасштабной войны стал патрульным полицейским одного из подразделений. Он постоянно находится рядом с военными и многое увидел за это время.

“Тогда я подумал, что это моя война. Я ждал ее, ведь понимал, что она рано или поздно начнется. Давайте будем честными, война уже длится более 400 лет, а ее милитарная фаза началась в 2014 году", – поделился Леньо.

Лидер группы Kozak System Иван Леньо. Фото: пресс-служба Делойт Украина

После 24 февраля 2022 года концерты стали неуместными. Позже, когда врага выгнали из Киевской, Сумской и Черниговской областей, группа решила дать первый концерт во Львове. Тогда собралось много людей, все они были из разных регионов со своими жизненными трагедиями.

“С тех пор я понял, что между песнями нужно разговаривать с людьми, обниматься, плакать и рассказывать ту правду, которую я знаю, и то, что чувствую. Также у меня есть багаж знаний по истории, и самое главное, что я люблю свой народ”, — мотивированно рассказывал Леньо.

Он подчеркнул, что сегодня почти весь шоу-бизнес исчез, потому что многие творческие люди не смогли найти себя в этой войне и не переформатировали свои программы и месседжи. Но сейчас можно с помощью инициатив собирать деньги и направлять их на помощь силам обороны. Также важно, чтобы к подобным инициативам приобщался бизнес. Культура сегодня – это не о зрелищах, развлечениях и не о быстром эффекте от социальных инициатив до лояльности, но это – стратегически важные вещи, которые прямо сегодня определяют наше будущее.

"Например, Благотворительный фонд "МХП-Громаді" поддержал нас и предоставил машину, чтобы мы могли ездить по городам с концертами. И в компании МХП, и в благотворительном фонде поняли нас, почувствовали. В частности, и потому, что сегодня многие работники служат в ВСУ (а это более 2300 человек), поэтому компания не только помогает, но еще грамотно распределяет эту помощь”, — говорит он.

Его мнение продолжил Андрей Булах, подчеркнув, что, поддерживая сегодня защитников и их семьи, мы инвестируем в наше будущее.

“Большинство украинцев и представителей украинского бизнеса активно помогают в войне с агрессором. Сотни тысяч мобилизованных сотрудников украинских компаний, сотни миллионов гривен помощи и донатов на ВСУ. Украинский бизнес просто не может стоять в стороне от этих процессов. Потому что, когда воюет несколько тысяч ваших коллег, бизнес не может просто наблюдать и никак не реагировать", — отмечает Андрей Булах.

По его словам, сегодня украинский бизнес должен быть надежным тылом для военных. Они должны это знать и чувствовать: непосредственно через прямую поддержку, поддержку их семей, общин, где они живут, их бизнесов и инициатив. Андрей Булах отмечает: важно, чтобы ветераны знали, что их ждут.

Является ли Украина субъектом на культурной карте мира и какие смыслы создаются сейчас

“Свобода, достоинство, смелость. Это те ценности, с которыми Украина и украинцы сейчас ассоциируются в мире. Происходит эволюция самовосприятия из "моя хата с краю, ничего не знаю" на "моя хата с краю, первым врага встречаю". Происходит трансформация из состояния порабощения и жертвы в состояние непокоренного героя и победителя. Является ли Украина субъектом на культурной карте мира? — перешел в следующий блок вопросов модератор Андрей Булах.

Все люди разные, и эта разница формирует разные культуры, которые по-разному воспринимают мир и по-разному размышляют. Эта разница полезна для всех, считает Павел Гайдай. К примеру, украинцы могут для себя найти лучшие решения, а другие народы могут это перенять и наоборот.

"Мы сами выбрали, какими хотим быть свободными. Но можем ли мы сами это получить? Нет, нам для этого нужна поддержка", – говорит Павел.

Предприниматель, основатель культурного института "Міжвухами" Павел Гайдай. Фото: пресс-служба Делойт Украина

Он поделился мнением, что мы боремся за субъектность. Также нам нужно на равных общаться с другими странами, развивать себя, чтобы предложить миру и другим культурам что-нибудь лучшее.

Андрей Ризоль подчеркнул, что субъектность появится, когда культура будет развиваться системно и будет создана концепция.

Панель "Война культур. Выиграют смыслы” стала уникальна уже тем, что едва ли не впервые подняла тему обсуждения вопросов культуры на бизнес-конференциях. На будущее это должно стать новым трендом. Поскольку экономика напрямую зависит от культуры, сама культура является источником инноваций и закладывает основы для развития экономики значительно глубже, чем мы видим на первый взгляд.