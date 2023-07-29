Число пострадавших из-за агрессии РФ объектов культурной инфраструктуры превысило 1,6 тысячи

Из-за российской агрессии в Украине по состоянию на 25 июля пострадали уже 1605 объектов культурной инфраструктуры (без учета памятников культурного наследия). Из этого количества 589 объектов являются разрушенными.

Как говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики, за последний месяц общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 23 единицы, из которых 9 приходится на Херсонскую область.

Среди пострадавших объектов ныне 760 клубных заведений, 607 библиотек, 90 музеев и галерей, 28 театров и филармоний, а также 120 заведений художественного образования.

Повреждения и разрушения получили заведения на территории 225 (15,3%) общин в Украине, в том числе у 87% общин Донецкой области, 49% - Сумской, 42% - Луганской и Николаевской, 37% - Херсонской, 36% - Харьковской, 29% - Киевской.

"Стоит отметить, что почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор находятся во временной оккупации. Это делает невозможным подсчет точного количества объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации", - напоминают в Минкульте.

Напомним, что за последние три месяца число разрушенных и поврежденных объектов культурной инфраструктуры выросло на 141. Наибольший месячный прирост в этом году фиксировался в апреле, когда активизировались обстрелы деоккупированной правобережной части Херсона со стороны российских войск, находящихся с другой стороны Днепра.