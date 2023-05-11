В апреле зафиксировали значительный рост числа поврежденных из-за войны объектов культуры: все из-за Херсонщины

По состоянию на 25 апреля в Украине пострадали в результате российской агрессии 1464 объекта культурной инфраструктуры (без учета памятников культурного наследия), из которых 523 были разрушены.

Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, за последний месяц общее количество пострадавших культурных объектов выросло на 91, причем больше всего (47) приходится на Херсонскую область. Напомним, что подконтрольная Украине с ноября правобережная часть области ежедневно обстреливается российскими войсками, находящимися с другой стороны Днепра.

В целом же наибольшие потери и ущерб культурная инфраструктура получила в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Луганской и Запорожской областях.

Повреждения и разрушения получили клубные заведения, библиотеки, музеи, театры, филармонии, заведения художественного образования (художественные школы и колледжи) на территории 210 (14,3%) общин Украины.

В частности, пострадало 701 клубное заведение, 555 библиотек, 77 музеев и галерей, 23 театра и филармонии, а также 108 учреждений художественного образования.

В Минкульте при этом указывают, что поскольку сейчас почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей находятся в российской оккупации, это делает невозможным учет точного количества пострадавших объектов культуры.

Напомним, что за месяц до 25 января количество таких объектов выросло на 82, до 25 февраля – еще на 51, а до 25 марта – снова еще на 51. Таким образом, в апреле зафиксировали больше всего поврежденных объектов культуры в этом году.