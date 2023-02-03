В Украине уже 1271 объект культурной инфраструктуры пострадал из-за российской агрессии

Министерство инфраструктуры и информационной политики зафиксировало по состоянию на 25 января 1271 объект культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия, которым нанесен ущерб из-за российской агрессии в Украине. Как говорится в сообщении ведомства, из этого количества почти треть – 473 объекта – разрушены.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, пострадали 603 клубных заведения, 479 библиотек, 69 музеев и галерей, 22 театра и филармонии, 98 заведений художественного образования.

За последний месяц общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 82, более половины из которых, а именно 44 – это объекты на деоккупированных территориях Херсонской области, а треть – в зонах активных боевых действий в Донецкой области.

В целом наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура получила в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Запорожской и Сумской областях.

Повреждения и разрушения получили клубные заведения, библиотеки, музеи, театры, филармонии, заведения художественного образования (художественные школы и колледжи) и объекты культурного наследия на территории 198 общин (13,5% от общего количество).

В частности, это 2% общин в Винницкой, 13% в Днепропетровской, 85% в Донецкой, 12% в Житомирской, 2% в Закарпатской, 27% в Запорожской, 27% в Киевской, 39% в Луганской, 42% в Николаевской, 3% в Одесской, 41% в Сумской, 36% в Харьковской, 29% в Херсонской, 2% в Хмельницкой, 3% в Черкасской и 14% в Черниговской области, а также Киев.

"Отметим, что почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор находятся во временной оккупации. Из-за этого невозможно посчитать точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации", - подчеркивают в Минкульт.

Напомним также, что по последним данным Госсужбы по этнополитике и свободе совести, с 24 февраля 2022 года в результате вооруженного нападения России были полностью разрушены или подверглись повреждениям разной степени по меньшей мере 307 религиозных сооружений в 15 областях Украины.