Число пострадавших из-за агрессии РФ объектов культурной инфраструктуры превысило 1,3 тысячи

По состоянию на 25 февраля ущерб в результате российской агрессии был нанесен 1322 объектам культурной инфраструктуры Украины (без учета памятников культурного наследия), из которых 505 были разрушены. Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики.

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Вместе с тем за последний месяц общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 51 единицу, и большая часть из них приходится на Донецкую (33) и Харьковскую (9 объектов) области. В частности, разрушены были 32 объекта (месяц назад их было 473).

В целом же наибольшие потери и ущерб культурная инфраструктура получила в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской и Луганской областях.

Повреждения и разрушения получили клубные заведения, библиотеки, музеи, театры, филармонии, учреждения художественного образования (художественные школы и колледжи) на территории 199 (13,5%) общин Украины.

В частности, такие объекты есть в Винницкой (2% общин), Днепропетровской (13%), Донецкой (85%), Житомирской (12%), Закарпатской (2%), Запорожской (27%), Киевской (27%), Луганской (42%) Николаевской (42%), Одесской (3%), Сумской (41%), Харьковской (36%), Херсонской (29%), Хмельницкой (2%), Черкасской (3%), Черниговской (14%) областях и в Киеве.

Среди пострадавших или разрушенных объектов - 623 клубных заведения, 508 библиотек, 69 музеев и галерей, 22 театра и филармонии, 100 учреждений художественного образования.

В Минкульте при этом подчеркивают, что из-за оккупации почти всей Луганской и значительных территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор невозможно посчитать точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших во время боевых действий и оккупации.