Warner Bros и Paramount ведут переговоры о слиянии, - СМИ

Две крупные американские киностудии Warner Bros. Discovery и Paramount Global ведут переговоры о своем слиянии и планируют создать "гиганта новостей и интертеймента".

Об этом пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и генеральный директор Paramount Global Боб Бакиш встретились в Нью-Йорке и обсуждали возможное слияние.

Как сообщают источники издания, встреча продолжалась несколько часов и прошла в штаб-квартире Paramount на Таймс-сквер.

Заслав и Бакиш обсуждали, как их компании могут дополнять друг друга. К примеру, их главные стриминговые сервисы Paramount+ и Max могут объединиться, чтобы конкурировать с Netflix и Disney+.

Пока неизвестно, купит ли WBD Paramount Global или ее материнскую компанию National Amusements Inc. (NAI), но источники издания сообщают, что рассматриваются оба варианта. Также отмечается, что WBD нанял банкиров для изучения сделки.

В случае, если соглашение будет подписано, WBD мог бы использовать своего международного дистрибьютора для расширения франшиз Paramount, тогда как активы Paramount для детских программ могут иметь важное значение для стриминга WBD.

По состоянию на 20 декабря рыночная стоимость WBD составляла около $29 млрд, а Paramount – чуть более $10 млрд, поэтому любое слияние не будет равноценным.