Warner Bros та Paramount ведуть перемовини про злиття, - ЗМІ

Дві великі американські кіностудії Warner Bros. Discovery і Paramount Global ведуть перемовини про своє злиття та планують створити "гіганта новин та інтертейменту".

Про це пише Axios з посиланням на власні джерела.

За даними видання, генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав та генеральний директор Paramount Global Боб Бакіш зустрілися у Нью-Йорку та обговорювали можливе злиття.

Як повідомляють джерела видання, зустріч тривала кілька годин і відбулася в штаб-квартирі Paramount на Таймс-сквер.

Заслав і Бакіш обговорювали, як їхні компанії можуть доповнювати одна одну. Наприклад, їхні головні стрімінгові сервіси Paramount+ і Max можуть об’єднатися, щоб конкурувати з Netflix і Disney+.

Наразі невідомо, чи купить WBD Paramount Global або її материнську компанію National Amusements Inc. (NAI), але джерела видання повідомляють, що розглядаються обидва варіанти. Також зазначається, що WBD найняв банкірів для вивчення угоди.

У разі, якщо угода таки буде підписана, WBD міг би використати свого міжнародного дистрибʼютора для розширення франшиз Paramount, тоді як активи Paramount для дитячих програм можуть мати важливе значення для стримінгу WBD.

Станом на 20 грудня ринкова вартість WBD становила близько $29 млрд, а Paramount – трохи більш як $10 млрд, тому будь-яке злиття не буде рівноцінним.