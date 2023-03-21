9 млн гривен ежемесячно: в Запорожье правоохранители прекратили деятельность нарколаборатории (ФОТО)

В Запорожской области трое мужчин организовали массовое производство особо опасного психотропного вещества – "Альфа-PVP". Под нарколабораторию они переоборудовали помещение заброшенной фермы на окраине Никополя.

Заказы на наркотики дельцы принимали через интернет-магазин и телеграмм-канал, а затем отправляли по почте по Запорожью и остальной территории Украины, сообщает Офис Гнепрокурора.

Такая деятельность приносила злоумышленникам от 6 до 9 млн. грн. ежемесячно.

Правоохранители провели 14 обысков и изъяли 35 кг готового "Альфа-PVP", еще 30 литров психотропа на завершающем этапе синтеза, около 800 литров разнообразных прекурсоров, лабораторное оборудование, деньги, автомобили, черновые записи, мобильные телефоны, банковские карты и т.д.

Под нарколабораторию они переоборудовали помещение заброшенной фермы на окраине Никополя

Примерная стоимость изъятого из незаконного оборота психотропа по ценам "черного рынка" составляет около 30 млн грн.

При процессуальном руководстве Вознесеновской окружной прокуратуры г. Запорожья трое граждан разоблачены на производстве и хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Под нарколабораторию они переоборудовали помещение заброшенной фермы на окраине Никополя

Двум наркоторговцам сообщено о подозрении и задержано в порядке ст. 208 УПК РФ.

Напомним, Служба безопасности Украины выявила и нейтрализовала криминальную группировку, которая наладила сбыт наркотиков и психотропов в Полтавской области, а также преследовала цель запугать местных жителей. Об этом 13 января сообщила пресс-служба СБУ.