АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Преступность
Дата публикации

Директора роддома в Киеве подозревают в присвоении 4,5 млн грн

правоохранители сообщили о подозрении директору одного из роддомов Киева
Правоохранители сообщили о подозрении директору одного из роддомов Киева

В Киеве сообщили о подозрении директору одного из родильных домов, который больше года получал зарплату за фиктивно трудоустроенных им 17 человек.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
Забронювати участь

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что правоохранители сообщили о подозрении директору одного из роддомов Киева.

Ему инкриминирована растрата средств, служебный подлог и пособничество в легализации средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 УК Украины).

"По данным следствия, подозреваемый дал указание "трудоустроить" в коммунальное учреждение 17 человек. Фактически эти люди в роддоме не работали", - сообщают в прокуратуре.

Несмотря на это, в течение января 2021 - марта 2022 директор вносил ложные сведения в официальные документы, которые стали основанием для начисления и выплаты им заработной платы.

Фото 2 — Директора роддома в Киеве подозревают в присвоении 4,5 млн грн

В общей сложности на оплату таким «работникам» было выделено 4,5 млн грн бюджетных средств.

В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления.

Ранее СБУ совместно с Национальной полицией обезвредили преступную организацию, занимавшуюся продажей за границу суррогатных младенцев из Украины.

Автор:
Светлана Манько