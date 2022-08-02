Масштабная операция СБУ. В Украине ликвидировали миллионную ботоферму

Во вторник, 2 августа, в СБУ сообщили, что обезвредили организованную группировку, создавшую мощную ботоферму для дискредитации руководства нашего государства и расшатывания общественно-политической ситуации.

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Злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны. Пропагандистские мощности данной ботофермы употребляли и представители русских спецслужб.

"В частности, из-за ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтов и проводили другие информационные диверсии", – уточняют в СБУ.

Среди последних "операций" злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а также проведение кампании по дискредитации первой леди.

"Для "разгона" деструктивного контента дельцы администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей", – говорится в сообщении.

В СБУ рассказывают, что в ходе многоэтапной спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин РФ, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт".

По данным следствия, он организовал информационно-взрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. Для координации преступных действий был на "связи" с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашего государства.

Хотя в СБУ не озвучивают ни название политсилы, ни имени народного депутата, из сообщения следует, что речь идет об окружении Петра Порошенко. В политсиле последнего на сообщение СБУ сразу отреагировали и опровергли любую причастность к ботоферме.

К примеру, нардеп Ирина Геращенко заявила, что обвинения в адрес "Европейской солидарности" – следствие "политического заказа власти" и нарушения работниками СМИ стандартов журналистики.

В СБУ же, в свою очередь, уточняют, что российский "политтехнолог" создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице. Кроме того, "эксперт" неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, выступая на медиаресурсах, подконтрольных его кураторам.

Во время обысков по местам нахождения организаторов преступления правоохранители изъяли:

аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий функционирование ботофермы;

5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и последующего ведения технических аккаунтов;

200 "Proxy"-серверов для подмены IP-адресов и избегание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 УКУ продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех организаторов ботофермы.

За эти преступления наказывают штрафом от 3 тыс. до 7 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, на днях сотрудники СБУ разоблачили планы российских кафиров по псевдореферендуму в Херсонской области, которым захватчики желают легитимизировать вхождение части южной Украины в состав РФ.