СБУ викрила плани загарбників щодо "липового" референдуму на Херсонщині

Співробітники Служби безпеки викрили плани російських окупантів щодо псевдореферендуму у Херсонській області, яким загарбники бажають легітимізувати входження частини південної України до складу РФ, повідомляють в СБУ.

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"Вони уже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат. Основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації "волонтери zа росію", – кажуть в СБУ.

У повідомленні уточнюється, що під кураторством спецслужб РФ її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для російського телебачення.

"Проте згідно з перехопленими ворожими матеріалами колаборанти доповідають своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї "приєднання", чинять активний спротив та очікують на звільнення регіону від агресорів", – додають в СБУ.

Наразі у Службі безпеки ідентифікували та встановили місцеперебування всіх зрадників та їх координаторів з РФ, причетних до організації псевдореферендуму.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала двох мешканців Харкова, які передавали російським військовим дані про переміщення та позиції ЗСУ. За даними слідства, чоловік спільно зі своїм знайомим, колишнім правоохоронцем, здійснювали у Харкові відеозйомку місць розміщення українських військових.