СБУ разоблачила планы захватчиков по "липовому" референдуму в Херсонской области

Сотрудники Службы безопасности разоблачили планы российских оккупантов по псевдореферендуму в Херсонской области, которым захватчики желают легитимизировать вхождение части южной Украины в состав РФ, сообщают в СБУ.

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"Они уже разработали концепцию подготовки к фейковому референдуму и определили основные направления работы с привязками к датам. Основную роль в организации и проведении псевдореферендума захватчики планируют отдать прокремлевской организации "волонтеры zа россию", - говорят в СБУ.

В сообщении уточняется, что под кураторством спецслужб РФ ее участники должны быть рассредоточены в регионе для имитации поддержки оккупантов местными жителями, а также создания постановочных сюжетов для российского телевидения.

"Однако согласно перехваченным вражеским материалам коллаборанты докладывают своим российским руководителям о том, что херсонцы не воспринимают идеи "присоединения", оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения региона от агрессоров", - добавляют в СБУ.

В Службе безопасности идентифицировали и установили местонахождение всех предателей и их координаторов из РФ, причастных к организации псевдореферендума.

Напомним, недавно СБУ задержала двух жителей Харькова, которые передавали российским военным данные о перемещениях и позициях ВСУ. По данным следствия, мужчина совместно со своим знакомым, бывшим правоохранителем, осуществляли в Харькове видеосъемку мест размещения украинских военных.