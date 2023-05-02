Нацполиция совместно с ФБР ликвидировала сеть сервисов для обмена криптовалюты

Сервисы предоставляли возможность киберпреступникам легализовать активы, полученные в качестве "выкупов" от атак вирусами-шифровальщиками. Ликвидировали сеть в ходе международной полицейской операции.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что работники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, Офисом Генерального прокурора Украины и в сотрудничестве с ФБР Соединенных штатов Америки провели многоуровневую международную операцию по ликвидации девяти сервисов обмена виртуальных активов.

Вебресурсы предлагали пользователям анонимный обмен криптовалют. Такие услуги предоставлялись для содействия легализации и отмывания денег, полученных противоправным путем.

Через биржи злоумышленники проводили активы, полученные в результате атак вредоносным программным обеспечением (вирусами-шифровальщиками) и онлайн-мошенничествами. Рекламирование услуг по обмену производилось на закрытых хакерских форумах.

"По результатам операции стражи порядка заблокировали инфраструктуру сети, которая размещалась на серверах Соединенных Штатов Америки, странах Европы и в Украине. Доменные имена изъяты", - сообщили в Нацполиции.

Там добавляют, что сотрудники полиции устанавливают причастных к преступной деятельности.

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