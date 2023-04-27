Полиция поймала контрабандиста героина, разыскиваемого Интерполом (ВИДЕО)

В рамках расследования уголовного производства по сбыту наркотиков следователи обнаружили гражданина Турции, который с 2022 года разыскивался через Интерпол за совершение тяжких преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств.

Об этом сообщила Нацполиция.

В частности, установлено, что во время транспортировки героина и марихуаны 44-летнего контрабандиста задержали правоохранители Турции, однако во избежание уголовной ответственности злоумышленник скрывался в Украине.

Видео: Нацполиция

Иностранцу избрали меру пресечения – временный арест. Планируется начать процедуру его экстрадиции в Турецкую Республику.

Напомним, Украинская социологическая платформа опубликовала исследования по теме борьбы с наркоторговлей в Украине. По его результатам, только пять процентов украинцев считают, что государство очень эффективно в противодействии распространению наркотиков. Большинство респондентов называют работу в этом направлении не очень или вообще неэффективной.