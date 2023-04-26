Могли подорвать боеготовность украинских войск: в Украине разоблачили масштабную группировку наркоторговцев (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили преступную группировку, которая производила и распространяла психотропные вещества по всей Украине, пытаясь проникнуть даже в среду военных.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Злоумышленники организовали работу нарколабораторий на территории нескольких областей.

"В последние месяцы, пользуясь военным положением, наркодельцы особенно активизировались. В поле их зрения, в том числе были и прифронтовые районы. Не оставляли они попыток проникнуть и в среду военных и подорвать таким образом боеготовность наших подразделений", - говорится в сообщении.

Фото: пресслужба ГБР.

По данным следствия, наркодельцы продавали почти 250 тысяч доз в месяц стоимостью около 70 млн грн. Чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, организатор и соучастник покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине.

Фото: пресслужба ГБР.

В ГБР отметили, что деятельность такой разветвленной группировки трудно было бы организовать без содействия представителей правоохранительных органов.

Сотрудники ГБР провели более 35 обысков в Киеве, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

Выявлено и изъято более 20 кг психотропных веществ, свыше 600 л прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков, соответствующее оборудование, свыше 60 тыс. долларов, полученных в результате преступной деятельности и другие вещественные доказательства.

По результатам оперативно-следственных действий задержан организатор, три члена организованной группы, а также один из крупнейших оптовых покупателей.

В настоящее время участникам организованной группы сообщили о подозрении в создании преступной группировки, занимающейся незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой с целью сбыта и сбытом психотропных веществ и прекурсоров в особо крупном размере на территории Украины (ч. 3 ст. 209, ч. 3). 3 статьи 28 части 2 статьи 306, части 3 статьи 307, части 3 статьи 311, части 3 статьи 28 части 2 статьи 317 УК Украины). За указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Фото: пресслужба ГБР.

Оптовому покупателю и реализатору наркотиков сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины, наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на выявление всех лиц, причастных к преступной деятельности.

Напомним, Офис Генпрокурора ранее сообщал, что в Запорожской области трое мужчин организовали массовое производство опасного наркотика - "Альфа-PVP". Под нарколабораторию они переоборудовали помещение заброшенной фермы на окраине Никополя.