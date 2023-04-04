Во Львове поймали наркодилеров: зарабатывали на кокаине

Во Львове разоблачена организованная преступная группа, которая занималась сбытом кокаина. Они получали доход в 8 млн грн ежемесячно.

Об этом говорится в сообщении Львовской областной прокуратуры.

Четверым участникам группы сообщено о подозрении по фактам незаконного хранения, перевозки и сбыта наркотических средств (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 8 лет

По данным следствия, двое жителей Тернопольской области наладили разветвленную сеть распространения кокаина на территории Львовской области, где передавали наркотики соорганизатору, отвечавшему за сбыт. За фасовку и непосредственно сбыт отвечали два местных жителя.

За товар установили цену 100 долларов за один грамм. По предварительным оценкам, такая деятельность приносила им ежемесячно ориентировочно 8 млн грн.

Во время проведения обысков по адресам жительства подозреваемых правоохранители изъяли наркотики, мобильные телефоны, банковские карты, наличные средства и другие вещественные доказательства. Стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке составляет более 1 млн. грн.

Четверо участников группы задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об избрании им меры в виде содержания под стражей.

Напомним, в декабре 2022 года Бориспольский горрайонный суд признал виновным жителя Киева в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасных наркотических средств.