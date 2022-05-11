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Нажились на ВСУ, присвоив 2 млн грн и автомобили. На Тернопольщине схватили двух "волонтеров"
Правоохранители схватили в Тернопольской области двух мошенников, которые в начале войны как волонтеры обратились к гражданам с призывами о сборе средств на автомобили, которые впоследствии обещали передать ВСУ, сообщает Офис генпрокурора.
За собранные добровольные пожертвования подозреваемые приобрели для личного пользования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны и другие материальные ценности на общую сумму более 2 млн грн.
"При этом псевдоволонтеры регулярно делали в соцсетях видеоотчеты о якобы передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим", – говорится в сообщении.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли незаконно приобретенные автомобили, мобильные телефоны, более 200 тыс. грн, $37 тыс., более 2 тыс. фунтов стерлингов и почти €7 тыс.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и наложении ареста на изъятое во время обысков имущество.
Напомним, что вчера, 10 мая, прокуратура открыла уголовное производство по факту гибели 44 мирных жителей в Изюме.