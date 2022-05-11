Нажилися на ЗСУ, привласнивши 2 млн грн і автомобілі. На Тернопільщині схопили двох "волонтерів"

Правоохоронці схопили у Тернопільській області двох шахраїв, які на початку війни як волонтери звернулися до громадян із закликами про збір коштів на автомобілі, які згодом обіцяли передати ЗСУ, повідомляє Офіс генпрокурора.

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За зібрані добровільні пожертви підозрювані придбали для особистого використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 млн грн.

"При цьому псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про начебто передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили незаконно придбані автомобілі, мобільні телефони, понад 200 тис грн, $37 тис., більше 2 тис. фунтів стерлінгів та майже €7 тис.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.

Нагадаємо, що вчора, 10 травня, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 44 мирних мешканців в Ізюмі.