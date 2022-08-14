Оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине

В ночь на 14 августа российские военные произвели артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилому кварталу города Марганец Никопольского района. В результате вражеского обстрела получил осколочные ранения местный житель. Повреждены жилые дома.

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В связи с этим – при процессуальном руководстве Никопольской окружной прокуратуры – осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), сообщили в Офисе генпрокурора.

Оккупанты также обстреляли Никополь. Повреждены семь многоэтажек, частные дома, школа, магазины и линии электропередач.

Напомним, 13 августа, около 20:00, оккупационные войска РФ в очередной раз нанесли удар по городу Николаев. Попадание зафиксировали вблизи жилого дома. Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 20:09, вскоре местные жители услышали взрывы.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". В результате три человека получили ранения, среди них 13-летний ребенок.